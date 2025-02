ADDAD sensibilise des leaders communautaires sur les droits des enfants et contre les pires formes de travail des enfants

Ce jeudi 27 février 2025, le Centre d’écoute communautaire de Sabalibougou a servi de cadre pour une activité de sensibilisation des Leaders communautaires sur les Droits des enfants, et les pires formes de travail des enfants, organisé par ADDAD /Mali.

Cette activité de sensibilisation des Leaders communautaires sur les Droits des enfants, et les pires formes de travail des enfants a été organisé dans le cadre du Projet : Joining Forces for Africa Agir Contre le Travail des Enfants (JOFA-ACTE) mise en œuvre par le Consortium World Vision International en tant que Chef de File et l’ONG Terre des hommes en tant que partenaire du projet.

Il faut rappeler que la lutte contre le Travail des Enfants est devenue une priorité nationale pour le Gouvernement du Mali depuis la ratification de la Convention n°182.L’élimination des pires formes de Travail des Enfants en 2000 et celle de la Convention n°138 en 2002 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi.

C’est pourquoi conscient de l’ampleur du phénomène sur le droit des enfants, six plus grandes agences axées sur les enfants : Child Fund Alliance, Plan International, Save the Children International, SOS Villages d’Enfants International, Terre des Hommes International Fédération et World Vision International ont lancé l’initiative de l’Alliance Joining Forces en juin 2017 afin d’unir leurs forces pour accélérer la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) pour les enfants. Ils se sont engagés à mettre de côté leurs egos et leurs logos et, dans un esprit de collaboration, à se concentrer sur les domaines dans lesquels, ensemble, ils peuvent améliorer de manière significative la vie des enfants. Les deux initiatives convenues sont les suivantes : Unir nos forces pour mettre fin à la violence à l’encontre des enfants, unir nos forces pour faire progresser les droits de l’enfant.

Le projet contribuera entre autres à Impliquer d’avantage les leaders communautaires dans la protection des enfants en luttant contre les PFTE en les sensibilisant toute la communauté sur les pires formes de travail des enfants ; faire impliquer aussi les parents dans la lutte contre le travail des enfants et enfin amener les leaders communautaires à renforcer les mécanismes communautaires de protection des enfants.

Selon Mme Aichata KONE pour la mise en œuvre de ce plan de communication et de plaidoyer, l’Association pour la Défense des Droits des Aide-ménagères (ADDAD) à l’instar de 04 autres structures nationales a été retenue par World Vision International au Mali comme partenaire de mise en œuvre des actions de communication et de plaidoyer à Bamako dans le cadre du projet JOFA/ACTE. C’est dans ce cadre que sa structure ADDAD en partenariat avec WVI dans le cadre du projet << Joining Forces for Africa: Agir Contre le Travail des Enfants /ACTE >> financé par l’Union Européenne; ont initié cette activité de campagne de sensibilisation des leaders communautaires afin de les impliquer dans la protection des enfants et de lutter contre le travail des enfants et ses pires formes

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

