Dans une interview accordée au quotidien national ‘’L’Essor’’ dans la semaine écoulée, le Directeur Général de l’Agence pour la promotion des investissements (API-Mali), Mamadou N’Diaye a brossé le bilan annuel des réalisations de son Agence. Qui fait ressortir la création de 16.700 entreprises produisant au moins 8.000 emplois. En un an seulement à la tête de cette agence, ce technocrate semble bien imposer sa vision.

Faut-il le souligner, l’Agence pour la Promotion des investissements (API-Mali) a pour mission de mettre en œuvre la Politique nationale de promotion des investissements au Mali. Elle a été créée il y a 20 ans de cela. En Décembre 2024, le choix a été porté sur l’économiste Mamadou N’Diaye pour assumer ses rênes. Après donc, un an de gestion, en respect à un principe sacrosaint de la bonne gouvernance qui est le compte rendu des actions menées, le DG N’Diaye a accordé un entretien au quotidien national ‘’L’Essor’’ pour parler de l’API-Mali. Mais surtout, évoquer les réalisations de sa structure durant 2024 et d’avancer les perspectives de cette nouvelle année 2025. Qui portent entre autres sur la dématérialisation du processus pour les créateurs d’entreprises et investisseurs.

En effet, dans les colonnes de l’Essor, Mamadou N’Diaye a indiqué que le nombre croissant de créations d’entreprises atteste de la confiance des investisseurs en l’avenir des affaires dans notre pays, mais également du rôle prépondérant de l’API-Mali. A savoir, celui de stimuler l’investissement au Mali. Surtout que, dira-t-il, les premiers investisseurs au Mali sont les Maliens eux-mêmes. C’est pourquoi, il souhaite guider ceux qui sont dans des activités non génératrices de valeurs d’aller vers des activités qui créent de la valeur.

Autre point qu’il a mentionné est la formation des Ambassadeurs et conseillers diplomatiques que l’API-Mali a organisé spécifiquement pour que ceux-ci puissent comprendre, en plus de leur mission à la diplomatie traditionnelle, qu’ils constituent des acteurs importants dans la promotion des intérêts économiques du Mali. Le DG N’Diaye affirme que cette stratégie vise à placer le Mali comme un acteur économique dynamique sur la scène internationale tout en mettant à profit ses personnalités accréditées dans notre pays comme facteurs de développement.

Toujours à la faveur de cet entretien, le DG de l’API-Mali a tenu à éclairer la lanterne des potentiels entrepreneurs sur le processus de la création d’entreprise, en spécifiant que ceci implique plusieurs démarches auprès de nombreux services, à savoir le Tribunal de Commerce, l’Institut national de prévoyance sociale (INPS), les services des impôts, les banques, etc. Cependant, que pour mieux faciliter toutes ces démarches, qu’un guichet unique a été mis en place et confié à l’API-Mali pour réunir toutes ces démarches en un seul lieu qui simplifie le processus pour les créations d’entreprises.

Parlant des perspectives, il a indiqué que la dématérialisation du processus de création d’entreprise permettra aux entrepreneurs de soumettre leurs documents en ligne et cela évincera ainsi le support papier. Ce faisant, son effectivité agréera pour atteindre la création d’entreprise 100% en ligne. Cela est un projet qui s’inscrit dans une démarche de simplification administrative et d’encouragement à l’entrepreneuriat tout en s’adaptant aux exigences du numérique et aux besoins des entrepreneurs modernes. Une vision bien novatrice de l’actuel DG de l’API-Mali.

Mariam Sissoko

