Aicha Koné, la star ivoirienne qui a fêté ses 45 ans de carrière le mois dernier, vient de dédier une chanson au Colonel Assimi GOÏTA, président de la transition au Mali. Un hommage qui intervient dans un contexte de tension entre la Côte d’Ivoire et le Mali au sujet des 49 soldats ivoiriens dont 46 sont encore en détention à Bamako.

« Assimi Goïta est sur la voie de changement », explique la cantatrice ivoirienne, jointe au téléphone par nos confrères de Renouveau TV. Pour Aïcha Koné, qui se définit elle-même comme panafricaniste, le Colonel Assimi Goïta doit être « aidé » dans le combat qu’il mène contre la colonisation des Africains.

« Je ne fais pas de politique », se défend la chanteuse lorsque la question a porté l’opportunité de la chanson au moment où une tension persiste entre la Côte d’Ivoire et le Mali. Aïcha Koné précise : « Assimi Goïta fait un combat pour l’Afrique ». Et c’est dans ce sens qu’il « faut l’aider». L’artiste estime cependant qu’entre les deux dirigeants malien et ivoirien quelqu’un doit « pardonner » pour que les choses avancent.

« La musique adoucit les cœurs », entend-on parfois. Et il ne reste plus qu’à espérer que la voix d’Aicha Koné, 65 ans, puisse ramener l’entente entre Maliens et Ivoiriens. Il faut rappeler que le musicien malien Salif Keita avait dédié une chanson au président Alassane Dramane Ouattara. Il faut surtout se rappeler qu’en plein conflit Mali / Burkina, la reine du Didadi, Nahawa Doumbia, avait dédié une chanson à Thomas Sankara. Ce qui lui avait valu d’être reçue à Ouagadougou malgré le contexte.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

