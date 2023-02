AMAM : 10ème session ordinaire du Conseil d’Administration de l’Agence Malienne de Métrologie : des résultats satisfaisants malgré la situation de crise.

Le Ministre de l’industrie et du Commerce, M. Mahmoud Ould Mohamed a présidé ce lundi, les travaux d’ouverture de la 10ème session du Conseil d’administration de l’AMAM.

Cette rencontre statutaire s’inscrit dans le cadre de l’évaluation annuelle de l’état d’exécution du programme d’activités et du budget y afférent.

En outre, la session procédera à l’examen et à l’adoption des projets de programme d’activités, du budget et du contrat de performance 2023. Cette rencontre intervient dans un contexte particulier (post embargo UEMOA et CEDEAO), auquel s’ajoute la crise multidimensionnelle, sécuritaire et sanitaire, fortement marqué par la pandémie du COVID-19.

Pandémie ayant sérieusement impacté les activités socio-économiques du pays, et face à laquelle, la mobilisation a été totale. En atteste la volonté de la Direction Générale de l’Agence, de placer la santé et le “bien-être” des populations au cœur de son dispositif, fera remarquer son Directeur général.

Pour M.Almeimoune AG ALHASSANE, le choix du thème de la session “la Métrologie, un instrument de protection des consommateurs”, participe de la volonté de l’AMAM, de poursuivre avec la protection des consommateurs et la loyauté des échanges.

Malgré le contexte difficile que connait notre pays, la Direction et le personnel de l’Agence se sont attelés à l’information et à la sensibilisation des acteurs de la métrologie, au contrôle de nombreuses mesures et instruments de mesures, à la surveillance métrologique sur l’ensemble des zones d’activités économiques accessibles du territoire national, ainsi qu’au renforcement des capacités du personnel, et à la gestion administrative et financière de l’Agence, notera le Président du Conseil d’Administration.

Occasion pour le Ministre Mahmoud Ould Mohamed de rappeler, que la mise en œuvre du programme d’activités 2022, a permis d”atteinte des résultats ci-après :

exécution de 29 activités sur 39 programmes, soit un taux de réalisation de 74,36% ; vérification de 10500 instruments de mesure représentant 80,77% sur une prévision de 13000 avec un taux de conformité de 98,8%, toutes catégories d’instruments confondues ; le recouvrement de 421.120.893 FCFA sur une prévision de 454.813.000 FCFA de ressources propres, soit un taux de réalisation de 92,59%.

Ces résultats satisfaisants, prouvent à suffisance, l’engagement de la direction et du personnel de l’AMAM, à relever le défi de la fiabilité de l’organisation, de la fiabilité des mesures et de la conformité des instruments de mesures, gage d’équité dans les transactions commerciales et de compétitivité dans les entreprises.

Il félicitera la direction et le personnel pour tous les efforts déployés, avant de les a exhorter à persévérer dans l’effort pour combattre : l’utilisation d’instruments de mesures non vérifiés dans les transactions commerciales, la production industrielle, la santé, l’environnement, la fraude sous quelque forme que ce soit.

Le programme d’activités 2023 prévoit 44 activités pour un budget prévisionnel de 849.189.000Fcfa contre 894.292.000Fcfa, soit une diminution de 5,04%.

Ce budget sera financé à concurrence de 53,06% sur fonds propres.

Il prévoit 286.200.000 FCFA pour l’investissement, soit 33,70 du budget pour la finalisation des travaux de réalisation de la station de jaugeage des camions citernes, l’acquisition d’un équipement roulant et des masses étalons.

Entre autres points inscrits à l’ordre du jour : examen et adoption du procès-verbal de la 9ème session ordinaire ; examen et l’état d’exécution des recommandations de la 9ème session ; examen et adoption du rapport d’activités 2022 et du rapport d’exécution du budget y afférent ; examen et adoption du projet de programme d’activités 2023 et le projet de budget y afférent; examen et adoption du rapport de performance 2022 et du projet de contrat de performance 2023. Il est en outre proposé d’examiner les points portant sur : l’adoption du budget 2023 ; l’autorisation du prélèvement de 1% sur les ressources propres mobilisées pour alimenter le fond social de l’Agence.

La dotation en produits alimentaires du personnel de l’Agence Malienne de Métrologie a été aussi abordée.

C/C AMAM

