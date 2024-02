Dans sa volonté d’impacter positivement la stabilisation du Centre du Mali, l’Union européenne, à travers le Programme jeunesse et stabilisation (Projes), a réalisé une quarantaine d’infrastructures hydrauliques dans 40 villages de Koro (région de Bandiagara). Une initiative qui vise à améliorer les conditions de vie des femmes dans les régions du centre du Mali.

La réalisation d’une quarantaine de forages dans 40 villages de Koro, initiée par l’Union européenne à travers le Projes, rentre dans le cadre de la promotion des activités génératrices de revenus des femmes. Elle dénote l’engagement de l’Union européenne en faveur du développement communautaire et contribue au renforcement de la confiance au sein des communautés dans les zones fragilisées.

Lancé en septembre 2018, après le constat d’une crise multidimensionnelle à laquelle le Mali est confronté depuis 2012 et qui affecte son développement mais surtout les rapports de coexistence traditionnelle qui ont toujours prévalu entre les différentes communautés notamment dans les régions du Centre, le Programme jeunesse et stabilisation (Projes) s’est donné comme devoir de promouvoir la stabilisation et le redressement socio-économique du Mali, en renforçant l’offre et l’accès des populations aux services de base en soutenant la cohésion sociale et communautaire, en générant de nouveaux revenus et en créant des emplois.

Le programme est financé par l’Union européenne à travers le Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique et placé sous la tutelle du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation. Il est mis en œuvre par la GIZ.

Sur une période de 36 mois, la construction de ces forages a concerné les villages bénéficiaires suivants : Kountagoro, Oro, Sogourou Kana, Sogourou Pin, Baragnagolé Kana, Andioma, Ongno, Wansogou, Toroly Anakana, Gonsona, Wilwal, Barapirely, Gansagou, Kaniama, Koromatintin, Andiangana, Sallé, Sorou, Sédourou, Singuebingou, Dowel, Edjoubara, Deguembomo, Gnini, Pel-Maoudé, Yandiaga, Taxoam, Pénè, Kineouroudou, avec neuf forages dans les communes de Koro.

Issa Togo, chef du village de Pel-Maoudé, a témoigné sa gratitude envers l’Union européenne : “Nous remercions chaleureusement notre partenaire incontournable l’Union européenne, à travers son Projes, pour ses actions bénéfiques en faveur de la stabilisation de notre pays. Nous sommes fiers des réalisations en matière d’infrastructures hydrauliques dans le cercle de Koro, dans la région de Bandiagara. Elle met en œuvre tout ce qui est possible pour atténuer les difficultés que nous rencontrons au quotidien”, dira-t-il.

Le chef du village a également révélé qu’avant l’arrivée du Projes, les femmes de son village parcouraient des kilomètres à la recherche d’eau. “La réalisation de ces points d’eau a exaucé nos souhaits de plus de quatre ans, car nos femmes ne passeront plus la nuit aux puits à la recherche d’eau”, s’est-il réjoui. Il se dit fier et satisfait de la qualité des travaux réalisés par l’Union européenne dans son village.

En cette période d’insécurité, les femmes de Gnini partaient à la recherche d’eau potable aux puits, certaines d’entre elles apportaient leurs nattes pour y passer la nuit. Souvent les femmes se querellaient pour de l’eau, “trois personnes sont tombées et sont mortes dans le puits, dont mon garçon. Aujourd’hui, ce ne serait plus le cas, car nous avons désormais des forages qui fonctionnent et nous avons suffisamment d’eau”, a expliqué Anaye Bamadio, chef du village de Gnini.

A l’entendre, c’est grâce à ce genre d’initiative que l’accès à l’eau potable dans ces zones enclavées sera effectif. Ce qui contribuera efficacement à améliorer les conditions de vie des populations de ces localités bénéficiaires : “un bonheur et un espoir pour les populations en général”.

Mariam Togo, une jeune résidente du village de Gnini, a témoigné de l’impact de ces forages : “Nous avions un problème d’eau potable à la maison, mais maintenant nous avons l’esprit tranquille, même à l’école. Cela contribue également à la promotion de la santé”, a-t-elle signalé avec joie.

Ibrahima Ndiaye

