L’Amicale des anciens militants et sympathisants de l’Union nationale des élèves et étudiants du Mali (AMS-UNEEM) commémore cette semaine, le 42ème anniversaire de l’assassinat de leur camarade de lutte, Abdoul Karim Camara dit Cabral, demain 17 mars 2022.

Le programme de cette commémoration prévoit aujourd’hui, mercredi 16 mars, à partir de 10 heures, une conférence-débat à l’Amphithéâtre Kari Dembélé de l’ENSUP. Le thème de cette conférence, qui sera animée par Dr Abdoulaye Fofana et Dr Modibo Bah Koné dit JB (avec pour modérateur Mme Traoré Seynabou Diop) est « Le Mali à la reconquête de sa dignité et sa souveraineté ». Le programme a aussi au menu une opération de don de sang à l’armée malienne, sans oublier la visite à l’Ecole Cabral, le recueillement et le dépôt de gerbe de fleurs au Monument Cabral, la visite dans la famille Cabral demain 17 mars 2022, etc.

