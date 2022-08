Notre directeur de publication, El Hadj Alou Badara Haïdara dit ABH est né un 2 août. Le mardi de la semaine dernière était le jour de son anniversaire. Plongé dans la préparation du journal, il ne pensait pas à cet événement qui, en temps normal, faisait l’objet d’un petit cérémonial.

Heureusement que le personnel du journal a décidé de lui faire la surprise. Tout a été préparé dans la discrétion par Mme Camara, la secrétaire particulière. Et le vendredi 5 août 2022 à 13 h 45, notre consœur Marie Dembélé, accompagnée de toute la rédaction avec à la bouche la ritournelle Happy Birthday to you ABH, a rejoint le dirpub dans son bureau avec un gâteau d’anniversaire, haute gamme.

L’émotion était à son comble et l’ambiance était festive. ABH a apprécié la promptitude de son personnel et lui a adressé ses sincères remerciements. Les visiteurs du jour, les doyens Abdoul M. Thiam et Sékou Tamboura dit Crépin ont également fait part de leur satisfaction, tout en confirmant avoir eu la clef de la réussite de l’entreprise, c’est-à-dire l’union sacrée autour du directeur pour un dénominateur commun : l’hebdomadaire Aujourd’hui-Mali.

Ramata S. Kéïta du quotidien L’Indépendant, qui a coïncidé avec ce cérémonial, s’est réjouie de cet élan de solidarité.

Nous souhaitons longue vie à notre directeur, qui a le sens de la collaboration, du management pour diriger un journal hebdomadaire dont l’avenir est sans nul doute promoteur.

La Rédaction

