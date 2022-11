L’Assemblée permanente des chambres d’agriculture du Mali (Apcam), comme nous l’avons révélé dans nos précédentes parutions, se trouve dans une zone de turbulence depuis l’élection de l’actuel président, Sanoussi Bouya Sylla. Et pour cause, le personnel, notamment contractuel, se trouve à six mois sans salaire.

Quant aux fonctionnaires, ils se trouvent qu’ils ont été sevrés aussi depuis plusieurs mois de leurs primes de détachement. C’est pour exprimer leur mécontentement que les travailleurs de cette structure, à travers le comité syndical, ont déposé le 31 octobre 2022 un préavis de grève sur la table du président Sanoussi Bouya Sylla.

“Suite au refus de paiement de six mois de salaire, le comité syndical des travailleurs de l’Apcam, vient, à travers la présente, déposer un préavis de grève de 72 heures allant du 16 au 18 novembre 2022 renouvelables. Monsieur le président nous vous informons aussi qu’avant la date de la grève, le comité syndical prévoit d’organiser un point de presse afin d’informer les producteurs, l’opinion nationale et internationale sur la crise financière de la mauvaise gestion de l’Apcam… “, peut-on lire dans ledit préavis déposé sur la table du président et signé du secrétaire général du comité syndical de l’Apcam, Ibrahim Sidibé.

Kassoum THERA

