Le ministre Ibrahim Ikassa Maïga en charge de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions accompagné de la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargé des Réformes politiques et Institutionnelles, Fatoumata Seckou Dicko, étaient face à la Société Civile, aux Syndicats et acteurs du secteur privé pour présenter le Cadre stratégique de la refondation. C’était le jeudi 13 octobre 2022 au Centre International de Conférence de Bamako.

Comme annoncé depuis ses échanges avec la presse, le ministre Ibrahim Ikassa Maïga et son homologue délégué auprès du Premier ministre rencontrent les forces vives de la nation pour présenter le contenu du document Cadre stratégique de la Refondation de l’Etat et ses plans d’actions . Cet exercice vise à amener chaque malien à s’approprier dudit document sur la base des recommandations des Assises Nationales de la Refondation. Selon , les deux représentants de l’Etat, la vulgarisation du Cadre Stratégique de la Refondation auprès des citoyens et leur appropriation de sa mise en œuvre est une volonté chère aux autorités de la Transition engagées à la refondation de l’Etat. Charmés par l’exposé du ministre Maïga sur les enjeux de ces reformes et la nécessité de la refondation pour notre pays dont le passé glorieux a été fortement rappelé par le ministre, les participants à la rencontre ont félicité la démarche des autorités avant de s’engager à leurs côtés pour la mise en ouvre effective de ces plans afin d’asseoir les jalons indispensables au Mali Kura voulu des maliens qui respecté participe au concert des Nations avec toute sa grandeur retrouvée.

