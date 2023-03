Après sa validation par le président de la transition : Le Projet de la nouvelle Constitution sera présenté aux forces vives de la Nation ce lundi

Le mercredi 15 mars 2023, à la lumière d’un communiqué le Gouvernement du Mali a annoncé que le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita a validé le projet de Constitution qui lui a été remis par la Commission chargée de la finalisation, le 27 février 2023. Et à cet effet, le Gouvernement a annoncé que ce projet sera présenté aux forces vives de la Nation ce lundi 20 mars.

Les autorités de la Transition au Mali sont déterminées à faire passer la Nouvelle Constitution à la suite d’un referendum comme prévu par le Chronogramme de la Transition. Pour une telle démarche, les forces vives de la Nation ont certes un rôle important à faire valoir le Oui lors du referendum. Le Gouvernement semble le comprendre et raison pour laquelle, il a été décidé de présenter ce projet devant elles.

Dans son communiqué, le Gouvernement du Mali indique le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita félicite les membres de la Commission de rédaction de l’avant-projet de Constitution et ceux de la Commission chargée de la finalisation du projet de Constitution. Et de poursuivre que dans le cadre de la vulgarisation, le Président de la Transition déterminé à œuvrer pour les aspirations profondes du Peuple malien, a décidé de présenter le projet de Constitution aux forces vives de la Nation, le 20 mars 2023. Avant d’ajouter qu’en outre, il a instruit aux membres du Gouvernement de s’approprier le projet de Constitution et de prendre toutes les dispositions idoines en vue de procéder à sa vulgarisation auprès de nos braves populations.

Cependant, ce projet après sa publication ne fait pas l’unanimité au sein des forces vives de la Nation notamment au niveau de certaines organisations islamiques. Ces organisations musulmanes comme LIMAMA se dressent catégoriquement contre ce projet notamment en ce qui concerne les articles sur la Laïcité et l’exercice de la religion dans ce projet. Aussi, faut-il le rappeler, d’autres organisations de la société civile et les partis politiques exigent l’abandon de ce projet. A cet effet, on peut dire que le Gouvernement du Mali a du pain sur la planche pour pouvoir passer ce projet.

Adama Tounkara

