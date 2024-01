Assemblée générale des anciens fonctionnaires de l’ONU : L’éducation au cœur des préoccupations

Les responsables de l’Association malienne des anciens fonctionnaires des Nations-Unies( AMAFINU), ont au cours de leurs assemblée générale ordinaire, soutenu avoir réalisé plus de 70% d’activités menées en 2023 et ont reconnu aussi, une certaine défaillance soulevée au niveau de l’éducation, un défi qui devrait être relevé selon eux, en toute urgence pour le bonheur de la .

Cette rencontre, tenue le jeudi 25 janvier 2024 au siège de l’OMS, a marqué la présence du président l’AMAFINU, Dr Bah Keita qui avait à ses côtés le représentant du ministre de la Santé, Modibo Coulibaly, le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Baba Tounkara et de plusieurs membres de l’association.

En effet, l’objectif de cette assemblée était de faire entre autres, le bilan de ce que les adhérents ont défini comme feuille de route pour les membres du bureau, de présenter le plan d’actions de l’année en cours et d’adopter un nouveau statut et réglement. Au cours des travaux, les responsables de ladite association se disent disposés b à mettre leurs compétences au service de la nation malienne. Aussi, ils réaffirment leur attachement à promouvoir les principes et idéaux des Nations-Unies notamment, en terme du développement, de paix et du renforcement de la cohésion au sein des membres de l’organisation. Par ailleurs, le président de l’AMAFINU M Keita a fait savoir que parmi les 62 activités initiées, 32 d’entre elles ont été réalisées soit un taux de réalisation de 72%. C’est ainsi qu’il va déplorer le manque de résultats enregistrés sur le volet éducation. Pour Dr Bah Keita, ceci constitue, le point le plus important pour toute une nation. 《 Si nous en sommes là aujourd’hui c’est grâce à l’école》, dit-il et de marteler qu’il est insupportable que nos enfants soient privés de l’école sous prétexte d’une quelconque fatalité. Partant, il invitera le ministère de la Santé et du Développement social à accompagner davantage, l’Association malienne des anciens fonctionnaires des Nations-Unies dans ses activités.

Yacouba COULIBALY

