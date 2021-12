Les Assises Nationales de la Refondation (ANR) se tiendront au niveau national du 27 au 30 décembre 2021, a indiqué le Panel des Hautes Personnalités de la Refondation dans un communiqué publié le 3 décembre 2021. Mais avant le niveau national, ces rencontres se tiendront au niveau local.

Les autorités de la Transition, en première ligne le Président la Transition, le Colonel Assimi Goïta tiennent à la tenue de ces ANR (Assises Nationales de la Refondation). Un tremplin pour mener les grandes réformes politiques et constitutionnelles pour un avenir meilleur de notre pays. Désirant que ces Assises soient inclusives, les autorités de Transition ont eu à recaler à deux reprises les dates de sa tenue. Et ce, en vue de mener des discussions avec tous les acteurs concernés, notamment les regroupements politiques afin que toutes les entités politiques et sociales du pays puissent prendre part à ces Assises. Après analyse des pourparlers, discussions et négociations, certains vont finalement rater le train de ces Assises, qui vont se tenir en principe, durant ce mois de décembre.

Pour le Panel des Hautes Personnalités de la Refondation, les Assises Nationales de la Refondation se dérouleront au niveau des Communes de l’intérieur les 11 et 12 décembre 2021. Pour ce qui est des Cercles, des 6 communes du District de Bamako ainsi que des Populations déplacées c’est la date du 15 et 16 décembre qui a été retenue. Elles se tiendront au niveau des Représentations diplomatiques et consulaires du Mali, à l’attention des Maliens établis à l’Extérieur et des Maliens réfugiés, les 18 et 19 décembre 2021. Pour les Régions et le District de Bamako c’est les 22 et 23 décembre 2021. Enfin, le grand rendez-vous national, qui bouclera la boucle se tiendra du 27 au 30 decembre 2021.

Dans ce communiqué, le Panel des Hautes Personnalités de la Refondation remercie toutes les forces vives de la Nation pour leur disponibilité et les contributions de qualité fournies pendant la préparation des Assises Nationales de la Refondation. Cependant, il les invite à se mobiliser et à participer de manière massive et constructive aux débats pour répondre aux ambitions légitimes du peuple malien et bâtir un avenir meilleur pour notre pays.

La seule zone d’ombre de la dynamique amorcée relève du fait que ces Assises puissent se tenir dans toutes les localités du Mali. Certaines zones sont inaccessibles, s’y ajoute l’absence de l’administration d’Etat sur d’autres.

Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que les populations qui sont à l’intérieur puissent prendre part à ces Assises en sécurité et en stabilité ?

Adama Tounkara (stagiaire)

