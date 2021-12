La Convergence pour le Développement du Mali « CODEM » a pris connaissance d’une audio diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle M. Adama DIARRA un activiste et membre du CNT affirme que les élus de la CODEM et du PARENA sont les incitateurs des événements déplorables qui se sont produits à Bandiagara. La Convergence pour le Développement du Mali « CODEM » condamne avec la dernière énergie cette affirmation gratuite et mensongère du nommé Adama DIARRA un activiste populiste qui vient de rater une fois de plus l’occasion de se taire. La Convergence pour le Développement du Mali « CODEM » rappelle que compte tenu de la situation que vit notre pays de pareil propos ne participe pas à la cohésion nationale et à l’apaisement social dont nous avons tant besoin aujourd’hui. La Convergence pour le Développement du Mali « CODEM » se réserve le droit de porter plainte contre cette accusation de M. DIARRA envers le parti et ses dirigeants dont lui seul connait les mobiles.

