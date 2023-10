Autonomisation des filles et des femmes du Mali : L’AFM lance le projet : « Transformation des produits agricoles »

Afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des filles et des femmes du Mali pour un développent équitable et durable, l’ONG Association Filles-Mères a procédé le jeudi 26 octobre 2023 au lancement du projet ‘Transformation des produits agricoles ‘ dans la commune de Kalaban- Coro. C’était en présence du représentant de l’Ambassade d’Allemagne au Mali, du Ségal de la Mairie ainsi que des Ong et acteurs de la société civile partenaires.

Cette cérémonie de lancement visait à partager entre les parties prenantes les objectifs du projet et les résultats attendus pour une meilleure compréhension du tout en vue d’une synergie d’actions. Dans son intervention , la présidente de l’ONG association filles-mère ( AFM), Mme Fatoumata Traoré, après avoir souhaité la cordiale bienvenue aux invités et adressé ses vifs remerciements à l’Ambassade d’ Allemagne pour le soutien financier accordé au projet, elle dira que le présent événement revêt d’une grande importance pour l’ Association des filles-mères dont la vision est l’amélioration des conditions de vies des filles et des femmes pour un développement durable et équitable. Et d’ajouter que le projet mettra en place des activités de transformation des produits afin d’atténuer les difficultés financières, économiques et sociales des membres de l’association. Le projet « Transformation des produits agricoles » est financé par l’Ambassade d’ Allemagne pour un coût de 5 700 000 FCFA, et il s’étend sur une période de 3mois ( octobre à décembre 2023)

Le Conseiller Andréas Hartman, Chef de la Coopération développement d’ Allemagne avec le Mali, pour sa part, est revenu sur la longue et fructueuse coopération que partage le Mali avec l’Allemagne depuis les années d’indépendance . De cette date à nos jours, l’Allemagne appuie le Mali dans le cadre de son développement sur plusieurs plans a –t-il rappelé . Tout en indiquant que la République Fédérale d’Allemagne dans sa politique étrangère et de développement accorde une grande importance à l’ accompagnement des femmes, le financement de l’AFM s’inscrit dans ce volet.

Joignant sa voix aux autres intervenants, le Segal de la Mairie , Mamoudou Sidibé, dira que le projet est très salvateur et qu’ il contribuera sans nul doute à l’ amélioration des produits alimentaires. M. Sidibé a salué les efforts de l’ AFM qui soutient la mission de la municipalité en développant la commune. Il n’ a pas manqué de remercier le représentant de l’ Ambassade d’Allemagne pour leur appui constant au Mali.

La cérémonie a pris fin avec le lancement des activités et la remise du matériels et équipement.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

