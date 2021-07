Bamako ouvre son Orange Digital Center

Le ministre de la Communication et de l’Economie numérique, Harouna Mamadou Toureh, a présidé le mardi 27 juillet 2021 la cérémonie inaugurale du 4ème Orange Digital Center de la région Afrique et Moyen Orient. Situé à l’ACI 2000, le centre est dédié au développement du numérique et à l’innovation pour former les jeunes au numérique et renforcer leur employabilité.

Orange Mali et la Coopération Allemande ont procédé ce jour à l’inauguration du 4ème Orange Digital Center de la région Afrique et Moyen Orient. Un centre dédié au développement du numérique et à l’innovation pour former les jeunes au numérique et renforcer leur employabilité. C’était en présence de la représentante de la coopération de la GIZ au Mali, du président directeur général d’Orange Afrique et Moyen Orient, Alioune Ndiaye, de la directrice exécutive RSE, Diversité et Solidarité d’Orange, Elizabeth Tchoungui, du directeur général de Sonatel, Sékou Dramé, et celle du directeur général d’Orange Mali, Brelotte Ba.

« Je suis très fier d’inaugurer ce jour au Mali le 4ème Orange Digital Center d’Afrique qui fait partie du réseau des 32 Orange Digital Centers qui seront déployés sur l’ensemble des pays dans lesquels Orange est présent pour accompagner les start-up . L’objectif principal est de démocratiser l’accès aux dernières technologies pour renforcer leur employabilité et donner aux jeunes Africains la capacité d’écrire leur futur numérique », a déclaré le président directeur général d’Orange Afrique et Moyen –Orient, Alioune Ndiaye à l’occasion.

Et, à la directrice exécutive RSE, Diversité et Solidarité d’Orange, Elizabeth Tchoungui d’ ajouter : « Cette nouvelle initiative s’inscrit comme une étape clé de notre engagement sociétal en faveur de l’ inclusion numérique pour les jeunes et les femmes notamment le Fab Lab Solidaire, programme structurant de la Fondation Orange, constitue une brique essentielle de cette action socialement utile, en permettant aux bénéficiaires éloignés du numérique de renouer avec le monde professionnel : le début d’un beau parcours qui passe par le développement de compétence techniques et peut aller , grâce à la complémentarité des dispositifs déployés jusqu’à la création d’entreprises innovantes ».

Pour sa part, le Directeur général d’Orange Mali, Brelotte Ba affirme que le centre illustre à dessein leur volonté de contribuer au développement socio-économique en plus de leur engagement en faveur de la transformation digitale.

Le représentant de l’ambassade d’Allemagne, la coordinatrice de la GIZ , dans son intervention, a insisté sur l’importance de s’appuyer sur le secteur privé en matière d’employabilité des jeunes . Tout en indiquant que ce centre est le cadre idéal pour renforcer l’accès des jeunes au marché du travail. Quant au ministre Harouna Mamadou Touré , il a félicité Orange Mali pour cette initiative et ses multiples efforts investis au Mali.

Orange Digital Center :

Le centre de Bamako, quatrième du genre après ceux de la Tunisie, du Sénégal et de l’Ethiopie, est une superficie de 1557m2. Et il réunit à la fois une école de code (Orange Digital Kalanso), un atelier de fabrication numérique ( Fab Lab Solidaire) de la fondation Orange, un accélérateur de start –up ( Orange Fab et Orange Ventures Africa) en plus du Fonds d’investissement du Groupe Orange. Et comme expliqué par le chargé du programme du centre, Ousmane Touré, l’ensemble des programmes sont gratuits et ouverts à tous. Orange Digital Center offre de la formation aux jeunes au numérique, des formations à 90% pratiques.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :