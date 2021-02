Le Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles (BRMN) a tenu sa 12ème session du Conseil d’Administration, le jeudi 11 février 2021, à son siège sis au quartier Hamdallaye ACI 2000 de Bamako. Les points inscrits à l’ordre du jour de ce conseil d’administration sont entre autres : l’examen du Programme d’activité de 2021, le budget prévisionnel de 2021, le Rapport d’activités 2019 du Directeur Général du BRMN, le Rapport d’exécution du Budget 2019, l’examen du Programme d’activités 2021 à mi-parcours, l’examen de l’exécution du Budget 2021, l’adoption du Contrat Annuel de Performance de l’exercice budgétaire 2021 du BRMN. Il ressort de ce conseil d’administration que le projet prévisionnel de Programme d’activité de 2021 est d’environ 564 000 000 FCFA pour un budget prévisionnel équilibré en recettes et dépenses à 314 252 800 FCFA.

Les travaux de ce conseil d’administration étaient présidés par le Président du Conseil d’Administration du BRMN, Lanfia Camara, en présence du Directeur Général du Bureau de restructuration et de Mise à Niveau des Entreprises Industrielles (BRMN), Hamadoun Adba et des administrateurs. Dans son discours d’ouverture, le Président du Conseil d’Administration du BRMN, Lanfia Camara, a mis l’accent sur les crises sécuritaires, sanitaires- Covid-19 embargo économique – qui ont négativement impacté le processus de développement socioéconomique du Mali. Selon lui, les années 2019 et 2020 au BRMN ont été caractérisées par une situation budgétaire généralement satisfaisante à tous les niveaux d’exécution pour leur structure, la non mobilisation de ressources, qu’elles soient les ressources propres du BRMN et ou des Partenaires. « Mesdames et Messieurs les Administrateurs, vous aurez à examiner et adopter, au cours de cette session, le projet prévisionnel de Programme d’activité de 2021 d’environ 564 000 000 FCFA pour un budget prévisionnel équilibré en recettes et dépenses à 314 252 800 FCFA ; le Rapport d’activités 2019 du Directeur Général du BRMN ; le Rapport d’exécution du Budget 2019 ; l’examen du Programme d’activités 2021 à mi-parcours ; l’examen de l’exécution du Budget 2021 ; Adoption du Contrat Annuel de Performance de l’exercice budgétaire 2021 du BRMN et le RAP 2021 », a précisé le président du conseil d’administration. Dans une interview qu’il a bien voulu accorder à la presse, le Directeur Général du BRMN, Hamadoun Adba, a fait savoir que l’une des projections pour leur structure de cette année 2021 sera la riposte à la pandémie de coronavirus qui impacte négativement les entreprises.

