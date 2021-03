Cabinet du président du Cnt : Mohamed Ould Mataly, un homme d’expérience, nommé ‘’Conseil spécial’’

Un choix très judicieux pour la réussite de la Transition !«L’homme qu’il faut à la place qu’il faut». Cet adage sied bien à l’ancien député RPM élu à Bourem, Mohamed Ould Mataly. Ce grand patriote qui s’est toujoursbattu inlassablement pour l’unification et la paix au Mali. Il vient d’être nommé conseiller spécial au cabinet du président du Conseil national de la transition (CNT).

Un choix très judicieux pour la réussite de la transition, selon plusieurs observateurs avertis. Pétri d’expérience, l’homme est un cadre valeureux qui a démontré à suffisance son patriotisme partout où il aura servi le Mali. Il a les compétences avérées et les qualités requises à mener à bien la mission à lui confiée.

Depuis 2012, il se bat corps et âme pour la résolution définitive de la crise dans la partie septentrionale malienne et à recoudre le tissu social à Bourem en particulier et dans l’ensemble du nord en général.

Dignitaire très respecté de toutes les communautés du nord où il mène quotidiennement un combat pour le bien-être des populations, Ould Mataly sera d’une grande utilité pour la réussite de la transition.

Sociable, digne et très intègre, cet Arabe bon teint, connu pour son sérieux dans le travail et craint pour sa propension à dire tout haut ce que les autres murmurent plus bas, saura très bien conseiller le président Diaw à entreprendre des actions pour le seul intérêt du Mali et des Maliens. Car le nouveau conseiller spécial du président du CNT n’a jamais eu deux agendas. Son seul agenda a été le Mali et le bien-être des Maliens.

Compétent, il est réputé très discret. Partout où il a servi, ses collaborateurs retiennent de lui sa rigueur, son franc-parler et son attachement à ses convictions. Membre très influent de la Plateforme, le leader communautaire Mataly jouit d’une réputation irréprochable sur le double plan professionnel et social. Et ce ne sont pas des campagnes de dénigrement montées de toutes pièces qui changeront cela. Plein succès dans votre nouvelle mission pour le Mali !

Agoumour

Commentaires via Facebook :