CANAM : lutte contre la fraude à l’AMO : Le comité syndical au front pour sensibiliser les acteurs impliqués

Le Comité Syndical de la CANAM s’engage activement dans la lutte contre la fraude à l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), en menant une série de missions sur le terrain.

Ces missions, qui ont eu lieu du 21 au 27 avril dans plusieurs régions du Mali avec des équipes composées de représentants syndicaux, de délégués du personnel et d’administrateurs ont parcouru les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti pour échanger avec les acteurs locaux. Elles avaient pour objectif de sensibiliser et d’informer la base ainsi que les Comités Syndicaux des structures sanitaires sur l’importance de la prescription rationnelle et les conséquences néfastes de la fraude à l’AMO.

Ces missions rentrent dans le cadre des dispositions régissant les relations entre la CANAM et les prestataires de santé dans lesquelles la CANAM peut exiger aux prestataires de soins le respect des normes et standards requis par le ministère de la Santé.

Conformément a ces dispositions, il a été constaté plusieurs pratiques frauduleuses, telles que la prescription irrationnelle de médicaments, l’auto-prescription fréquente par les soignants, et même la prescription d’actes fictifs. Ces pratiques non seulement compromettent la qualité des soins, mais également entrainent une augmentation significative des coûts pour l’AMO, qui suite à une évaluation de la CANAM sur les prescriptions, le coût moyen des ordonnances est passé de 3 000 FCFA à 25 000 FCFA dans le cadre de l’AMO.

Tout au long des missions, les représentants Syndicaux de la CANAM, ont souligné l’importance de la prescription rationnelle tout en rappelant que le médecin est le principal responsable de cette étape cruciale dans le processus de soins. Ils ont insisté sur la nécessité de sensibiliser et d’impliquer l’ensemble des acteurs concernés et en renforçant la sensibilisation sur la prescription rationnelle, le comité syndical de la Canam œuvre activement pour garantir une assurance maladie pérenne pour tous les citoyens du Mali

