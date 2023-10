CANAM : Rencontre des acteurs de l’AMO à Kayes.

Une rencontre des acteurs impliqués dans la gestion de l’assurance maladie obligatoire s’est tenue ce vendredi 06 octobre 2023 dans la salle de conférence du Gouvernorat de Kayes. Elle était présidée par le Chef de Cabinet du gouverneur en la personne de Mr Amadoun Dicko. Elle avait pour objectif principal de faire un bilan de la gestion de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) au niveau régional. Les points clés abordés lors de cette réunion comprenaient : l’évaluation des dysfonctionnements de l’AMO au niveau de la région, Échange sur les mesures correctives, des proposition de solutions pour améliorer la qualité des services dans la région, la sensibilisation et information sur les conditions de prise en charge édictées par la CANAM et l’ implication des acteurs dans la relance des Centres de Santé Communautaires (Cscom). Etaient présents les représentants de la Direction Régionale de la Santé, la Direction Régionale du Développement et de l’Economie Solidaire, les Organismes de Gestion Délégués (INPS-CMSS), des syndicats des pharmaciens SYNAPHARM et SYNAPO, les ordres professionnels, les structures sanitaires publiques et privées, la société civile, l’UNTM, la CDTM et la FERASCOM. Les participants ont examiné les problèmes et les défis rencontrés dans la mise en œuvre de l’AMO dans la région de Kayes, qu’il s’agisse de l’accès aux soins, de la qualité des services ou de la gestion des ressources. Les acteurs présents ont discuté des mesures correctives nécessaires pour résoudre les problèmes identifiés. Cela peut inclure des ajustements dans les processus administratifs, des améliorations dans la communication, ou des révisions des politiques existantes. Ils ont aussi partagé des idées et des recommandations visant à améliorer la qualité des soins de santé fournis aux bénéficiaires de l’AMO dans la région de Kayes. Il est essentiel que les acteurs soient informés des conditions de prise en charge établies par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM). Cela garantit une compréhension claire des règles et des directives en vigueur. Pour terminer, les participants ont discuté du rôle crucial des CSCOM dans la prestation de soins de santé de base. Ils ont réfléchi à la manière dont ils peuvent contribuer à revitaliser ces centres pour une meilleure couverture de l’AMO. En fin de compte, l’objectif de la réunion était de s’assurer que chaque acteur prenne en charge les recommandations découlant de la rencontre pour améliorer la gestion de l’AMO dans la région.

SERCOM/CANAM

Commentaires via Facebook :