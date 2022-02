Les peuples africains n’ont plus confiance aux institutions régionales qui donnent le sentiment d’être instrumentalisées par des puissances occidentales. M. Le Drian devrait arrêter de s’acharner sur le Mali et écouter sagement son compatriote M. Jean-Paul Lecoq qui est plus au fait de la situation.

Le gouvernement et toutes les forces vives de la nation malienne devront se réunir pour travailler de manière sincère pour sortir de la crise dans un esprit patriotique et démocratique. L’heure n’est plus aux intérêts partisans, encore moins à des réactions épidermiques.

Il est grand temps que le Président Assimi GOÏTA reprenne la main et définisse la direction.

ATT reste pour moi le meilleur exemple de soldat républicain et démocrate malien, le Président Assimi GOÏTA pourrait faire mieux que lui, non pas en laissant l’imbroglio et le chaos nous faire perdre encore plus de temps, mais en rassemblant les maliennes et les maliens pour une vraie direction objective dans le respect des valeurs sacro-saintes de la république et de la démocratie. Aucune nation ne gagne seule, la défiance ne rime pas avec la confiance. Il doit poser des actions pour rétablir la confiance entre nous et nos partenaires internationaux.

Au Mali tout comme en France, beaucoup sont au crépuscule de leur parcours souvent fatidique pendant qu’il est à peine l’aurore pour d’autres. Ils ont écrit leur part de l’histoire d’un côté comme de l’autre, qu’ils en soient remerciés pour la mémoire, à nous d’écrire celle que nous voulons que les générations futures retiennent de nous quand pour nous, ce sera le crépuscule. Nous devons vivre ce dernier instant avec honneur et fierté !

Commentaires via Facebook :