Cérémonie de sortie de promotion : Orange Digital Kalanso fournit une première cohorte de professionnels du numérique

Le siège de Orange Digital Centrer sis à l’ ACI 2000 a servi de cadre le vendredi 24 novembre 2023 à la cérémonie de sortie officielle des promotions Une et deux de Orange Digital Kalanso . La promotion est baptisée « Oumar Kassa Traoré » en hommage à feu l’ancien directeur des ressources humaines chez Orange Mali. C’était sous la présidence du Chef de Cabinet du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Tiadian Youba Diakité, la cérémonie a enregistré la présence de nombreuses personnalités de la place.

Il s’agit de la première cohorte des formés de Orange Digital Kalanso en développement WEB et Mobile. Les nouveaux certifiés ont exprimé à l’entreprise Orange, aux formateurs et à leurs parents leur reconnaissance et gratitude pour l’accompagnement, l’encadrement. Les deux portes –paroles des apprenants ont témoigné avoir bénéficié durant la période des 8 mois de formation, un encadrement de qualité. « Nous sommes désormais prêts à contribuer au développement du numérique », ont-ils laissé entendre.

Le Directeur général d’Orange Mali, Aboubacar Sadikh Diop dans son intervention, rappelant l’importance d’une éducation de qualité, dira qu’en ouvrant Orange Digital Center en juillet 2021, l’entreprise attend contribuer significativement au développement numérique et à l’employabilité des jeunes au Mali conformément aux souhaits des autorités maliennes. Orange Digital Kalanso vise à rendre le numérique plus accessible aux jeunes, femmes, et starts up, une opportunité pour eux d’acquérir des compétences dans le domaine du numérique, ses formations sont gratuites et ouvertes à tous, a fait savoir le DG d’Orange Mali.

Le représentant du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, a vivement remercié la société pour l’opportunité offerte aux jeunes demandeurs d’emplois dont les compétences vont inéluctablement renforcer l’économie digitale. Poursuivant, M. Diakité, assure que la vision d’ Orange digital Centre cadre en parfaite ligne avec la politique nationale de formation professionnelle, la politique nationale de l’emploi ainsi que les orientations du département de l’entrepreneuriat nationale.

Quant à la représentante de la famille de feu Oumar Kassa Traoré, le Dr Aïssata Kassa Traoré, elle a remercié l’entreprise pour la considération, rappelé les valeurs communément reconnues à son feu frère à savoir un homme intègre, grand travailleur, social et à l’écoute du prochain. Elle a joint sa voix à celles de ses prédécesseurs pour inviter les certifiés à la labeur.

A noter que la cérémonie s’est terminée avec la remise des diplômes.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

