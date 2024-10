Clôture du trentenaire du Pmu-Mali : Générosité et solidarité

Le PMU-Mali a honoré son rang, 30 ans, après sa création. Les rideaux viennent de tomber sur l’événement à travers un match de football organisé par la société des courses au Mali. Le discours de clôture, prononcé par le très sérieux, le très respecté et le très honnête Abdoulaye Guindo, Directeur de la Communication et du marketing, fut rassembleur à plus d’un titre.

C’est ainsi qu’il a fait savoir que le « Trentenaire du PMU-MALI vient de connaître son épilogue et qu’il fut un événement historique » puisque c’est la première fois qu’une festivité d’une telle envergure soit organisée par l’institution hippique de notre pays.

« 1er septembre 1994 – 1er septembre 2024, le PMU aura vécu, 30 ans, jour pour jour, au Mali, au rythme des courses, des progrès et des défis », a-t-il fait savoir.

Guindo a révélé que le PMU a été créé pour soutenir l’emploi des jeunes, mais aussi renflouer les caisses du trésor public, avant de déclarer qu’il a parfaitement répondu aux attentes des autorités. « Il a atteint l’objectif fixé à sa création et constitue, aujourd’hui, une fierté nationale et l’espoir de tout un pays. Auréolé d’un record inédit de plus de 23 milliards de FCFA en 2023, le PMU vient en appoint aux secteurs sociaux de base comme la santé, la justice, l’éducation sans oublier les orphelinats et les médias, a-t-il insisté. Et d’ajouter : « La direction de la société a fait preuve d’une générosité légendaire cumulée aux actions de solidarité de grande envergure parmi lesquelles je cite : le don de 3 bennes pour le ramassage d’ordures à la Mairie du District de Bamako, la visite aux anciens DG, la sortie du personnel au campement, l’aide aux 10 plus anciens retraités du PMU, la distribution de vivres aux démunis ».

Et c’est logiquement qu’Abdoulaye Guindo a remercié, de vives voix, toutes les personnes, de près ou de loin, qui ont contribué à la réussite de cet événement qui ouvre un boulevard royal à d’autres activités futures. Il n’a pas oublié de féliciter l’ensemble du personnel, la presse, les partenaires, les heureux bénéficiaires et surtout l’infatigable Directeur général Fassery Doumbia lequel n’a ménagé aucun effort pour la réussite de ces journées mémorables. Il a eu une pensée pour notre Maliba auquel il souhaite paix et stabilité.

Issiaka Sidibé

