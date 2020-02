Le jeudi 20 février 2020 a vu une rencontre d’échanges sur la commémoration de la journée internationale de la femme. Une cérémonie présidée par Dr Diakité Aïssata Kassa Traoré, ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, en présence de la marraine de l’événement la présidente des femmes de la société civile, les présidentes d’association.

« C’était dans le cadre effectivement de la commémoration du 08 mars 2020 que nous avons commencé les échanges d’abord avec les médias. Nous avons fait une première rencontre avec les journalistes, les animateurs radios, télés pour échanger. Cette année n’est pas comme les années précédentes. Cette année est une année spéciale. Tout le monde est au courant, le Mali va mal et il y a eu trop de tueries. Les cibles qui ont été victimes, ce sont les femmes, les enfants. Nous avons perdu beaucoup de forces de l’armée » dixit Dr Diakité Aïssata Kassa Traoré.

Elle dira que partant de cela son département, le ministère de la promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille a donc décidé de choisir cette année comme thème national : “soutien aux FAMas”. C’est dans la cadence recommandée de marquer la solidarité nationale envers notre armée. D’où le choix du thème : ” 08 mars 2020, soutien aux FAMas “, a précisé Dr Diakité Aïssata Kassa Traoré. Dans l’objectif principal de créer une synergie d’action, un sursaut national, pour accorder un SOUTIEN ACCRU AUX FORCES ARMÉES MALIENNES (FAMas). Il s’agira aussi d’intensifier les activités de communication et de sensibilisation, et réduire voire de suspendre le côté festif. Et la présente rencontre d’échanges s’inscrit dans ce cadre, souligne Mme le ministre de la promotion Dr Diakité Aïssata.

Les échanges ont porté sur :

– Historique du 08 mars ;

– Fondements juridiques de l’égalité genre ;

– Les missions des militaires, la vie dans les camps et les impressions des militaires sur le choix du thème ;

– La situation actuelle de notre pays : quelles contributions pour les femmes ;

– La loi 2015 – 052 (en prélude aux élections législatives).

C’est dans cette optique que Mme le ministre Dr Diakité Aissata Kassa Traoré a invité les femmes présentes : leaders d’associations des organisations féminines ; le corps féminin des forces de l’ordre et autres à suivre avec attention les différentes présentations et à participer activement aux débats. Selon elle c’est à ce prix que les objectifs seront atteints.

C’était le lieu pour elle aussi de rappeler la mission régalienne des famas “fidèles à leur serment. Les Forces Armées Maliennes (FAMas) accomplissent avec bravoure et dignité leur mission régalienne de défense du territoire national et de sécurisation des personnes et de leurs biens”.

Avant de réitérer ses remerciements les plus vifs au Président de la République, son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita, chef de l’Etat, pour avoir mis l’accent sur le renforcement des capacités de nos forces armées sur tous les plans. Qui a aussi sollicité une synergie d’actions entre tous les acteurs nationaux et internationaux.

Ce fut le lieu également d’adresser ses remerciements et sa profonde gratitude à tous les partenaires techniques et financiers pour leurs appuis multiformes aux autorités maliennes dans la sécurisation des populations et de leurs biens, ainsi que dans la défense de l’intégrité territoriale.

Et c’est à elle de poursuivre avec indignation qu’un lourd tribut, voire le sacrifice ultime est subi par notre armée nationale dans une guerre asymétrique. Elle a tenu à citer des localités qui sont devenues tristement célèbres comme : Aguel hoc, Ogossagou, Sobane Da, Boulkessy, Indelimane, Mondoro, Sokolo.

SARRE Assétou DJIRE

Commentaires via Facebook :