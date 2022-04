Le maire de la commune rurale de Zan Coulibaly, Cercle de Dioïla, a été révoqué de ses fonctions par décret présidentiel lors du Conseil des Ministres du mercredi 06 avril 2022. Pourquoi ? Pour des faits graves …

En effet, sur le rapport du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Conseil des Ministres du 6 avril 2022 a approuvé la révocation du maire de la Commune rurale de Zan Coulibaly, (Cercle de Dioïla). Cette révocation intervient après une suspension de trois (03) mois. Selon nos sources, cette sanction prise contre le maire est motivée par des faits graves révélés lors de différentes missions de vérification et de contrôle de la gestion, administrative, financière et comptable de la Commune.

Il est reproché à l’élu municipal des fautes graves contraire au devoir de sa charge notamment, le non-respect des textes en vigueur en matière de perception des recettes de traversée routière au poste de contrôle de Zantiguila ; la gestion unilatérale et irrégulière des fonds destinés aux cantines scolaires des villages de Woloodo, Konkoro et Zantiguila : la gestion irrégulière des fonds d’investissement de la commune à travers la conclusion de marchés par entente directe avec des entreprises non agrées sans l’implication du bureau communal et du conseil communal en violation de tous les textes dont le respect s’impose à lui…

Ces faits ont été découverts par une mission de l’inspection de l’intérieur dépêché à Zan Coulibaly suite à des faits signalés par des Conseillers municipaux de la localité. Ainsi, la mission de vérification a révélé des irrégularités de contrôle interne dans la gestion administrative, financière et comptable de la commune. En outre, la Mission a décelé d’autres irrégularités relatives à la gestion de l’élu

Aussi, le Ministre chargé des collectivités territoriales a apprécié souverainement en fonction de la gravite de la faute reprochée au Maire sanctionné en application de l’article 57 du code des Collectivités territoriales.

Ainsi au regard de la gravité des irrégularités reprochées à l’intéressé, le Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation a retenu la sanction la plus élevée en l’occurrence la révocation. La présente révocation marque la volonté du Gouvernement de Transition de promouvoir la bonne gouvernance dans les Collectivités territoriales.

Mémé Sanogo

