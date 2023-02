Communication et publicité : Salué comme un modèle, le Gpac fait son bilan d’un an

C’est une assemblée générale à la fois ordinaire et extraordinaire que le Groupement professionnel des agences de communication et des régies publicitaires (Gpac) a ouvert le jeudi 23 février 2023 dans la salle Moussa Balla Coulibaly du Conseil national du patronat du Mali (CNPM). La cérémonie d’ouverture des travaux, marquée par la signature d’un contrat de partenariat entre le Gpac et l’Ecole de journalisme de Bamako, s’est déroulée sous la présidence du ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Me Harouna M. Toureh.

Elle a aussi enregistré la présence du président en exercice du Gpac en la personne de Sidi Dagnoko. Le président du CNPM était également présent à cette occasion qui a réuni les entreprises du Gpac ainsi que la crème des communicateurs ainsi que leurs partenaires.C’est devant ce beau monde que Mossadeck Bally, le président du CNPM a laissé entendre que le Gpac est un exemple de réussite professionnelle, un exemple de partenariat public-privé. Le patron du patronat malien a salué la contribution du Gpac à la sortie de la crise qui avait longtemps paralysé le CNPM jusqu’en octobre dernier. “Je souhaite que le Gpac marque de son empreinte les activités du CNPM notamment ses assemblées ordinaires et autres…“, a martelé M. Bally avant d’inviter la structure de Sidi Dagnoko à demeurer un modèle dans le secteur de la communication et de la publicité au Mali.

Pour le ministre Harouna Toureh, le Gpac est un gage de partenariat public-privé. “Je lui souhaite une vision dynamique, une vision malienne, car ce secteur ne peut-être qu’un secteur porteur pour le Mali et pour l’Afrique, je l’espère”, a déclaré le ministre Toureh.Selon lui, le gouvernement est avec le Gpac pour mettre en place une collaboration durable. “Je vous invite à poursuivre cet esprit de partage pour l’atteinte de vos objectifs à la hauteur des attentes du pays“, a ajouté le ministre de la Communication avant l’ouverture officielle des travaux. Ceux-ci ont démarré avec une synthèse des activités que le Gpac a faites dans le courant de l’année 2022. À la baguette de cette synthèse Sidi Dagnoko, le président lui-même.

Edjona Segbedji

