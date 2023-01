Le ministre de la Refondation de l’Etat en charge des Institutions, Ibrahim Ikassa Maïga a animé le lundi 16 janvier 2023, au sein de son département une conférence de presse afin de dresser le bilan des activités de la première édition de la ‘Journée nationale de la souveraineté retrouvée instituée par les hautes autorités du Mali en date du 14 janvier de l’an.

Instituée par décret lors du Conseil des ministres du 06 janvier 2023, la date du 14 janvier est retenue comme la « Journée nationale de la souveraineté retrouvée » en souvenir de la grande mobilisation du peuple le 14 janvier 2022 contre les sanctions de la CEDEAO contre le Mali.

La présente conférence de clôture visait pour le ministre Maïga de faire le bilan des activités de cette première édition et d’émettre les perspectives de la prochaine commémoration.

Plantant le décor, le ministre en charge du portefeuille de la refondation dira : « La Journée nationale de la Souveraineté retrouvée est célébrée le 14 janvier de chaque année, en souvenir de la grande mobilisation patriotique du Peuple malien, le vendredi 14 janvier 2022, pour défendre la Patrie et dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) et de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine). Et de poursuivre par donner le sens du contenu de cette célébration. « La Journée nationale de la Souveraineté retrouvée a vocation à prôner et à célébrer le drapeau national ainsi que les valeurs liées notamment à la sauvegarde et à la défense de la souveraineté, à la résistance et au sursaut national. », a-t-il déclaré.

La première édition, a donc été marquée par diverses activités sur l’ensemble du territoire et dans la diaspora. Il s’agit notamment des sessions de montée des couleurs nationales, avec chant de l’hymne national , des leçons modèles sur les « notions de Patrie, de patriotisme, de souveraineté et de refondation « dispensées dans les universités et les écoles de Bamako et dans les régions.

Soulignant que tout le gouvernement a pris part à cette célébration, le ministre de la refondation, a rappelé les activités de Premier ministre à Ségou, celles du ministre d’Etat à Bougouni, la visite de la ministre des Transports et des Infrastructures à Mopti, des activités toutes tenues en marge de la célébration de la journée de la souveraineté retrouvée, à ses dires. Et de conclure que la journée du 14 janvier s’est bien passée sur l’ensemble du territoire national sans aucun incident. Et c’est pour les raisons sécuritaires que les autorités ont privilégié ces approches en lieu et place aux rassemblements aux dires du ministre Maïga. Qui, d’ailleurs invite le peuple malien à soutenir le processus de refondation engagé par la Transition pour le Mali Kura.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :