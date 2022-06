Accountability Lab Mali (ALAB-Mali) a tenu la 3e session de son conseil d’administration le mardi 24 mai 2022 à son siège, à Magnambougou. Les administrateurs ont examiné et validé les rapports des activités et des finances de 2021. Si l’équipe managériale de l’organisation a relevé le défi de mener les activités programmées, malgré le contexte particulier, elle est préoccupée par des perspectives financières qui ne sont pas très prometteuses.

La 3e session du conseil d’administration d’Accountability Lab Mali (ALAB-Mali) a eu lieu le mardi 24 mai 2022 à son siège, à Magnambougou. Une session à laquelle a participé Accountability Lab Global à Washington (Blair Glencorse et Alejandra Ona) et à Bamako où l’organisation est représentée par Mme Djitteye Doussouba Konaté.

A l’ouverture des travaux, le Directeur-pays par intérim, Cheick Oumar Dembélé, a situé la session dans son contexte en rappelant que plus de 110 millions de F Cfa (110 568 140 F Cfa) ont été mobilisés auprès de différents partenaires (ambassades des Etats-Unis, des Pays-Bas, du Canada ; la Fondation NED…) pour mener les activités de 2021.

Quant à la présidente du conseil d’administration, Mme Gnama Koné, elle a mis l’accent sur l’impact des activités menées par ALAB/Mali sur la bonne gouvernance, le bien-être des populations, l’encouragement du mérite et le lobbying par la rapport à la redevabilité des décideurs. Elle a exhorté la direction-pays à continuer à mettre l’accent sur la communication pour notamment mettre en valeur les acquis des différents programmes afin d’attirer d’autres partenaires.

Après la cérémonie d’ouverture, le rapport des activités a été présenté par le Directeur des opérations, Souleymane K. Bouaré, et le rapport financier par le Directeur-pays par intérim, Cheick Oumar Dembélé. En matière de gestion financière, ALAB se doit d’être une référence, une vitrine… Et le rapport financier présenté aux membres du CA leur a entièrement donné satisfaction sur ce plan. Après quelques observations, notamment sur la forme, les deux documents ont été validés.

Des défis relevés dans un environnement politique et sécuritaire difficile

Il n’en pouvait être autrement si l’on sait que la direction-pays a fait preuve d’une véritable prouesse pour mener les activités dans un environnement très difficile. «Nous devons admettre que la situation sociopolitique et sécuritaire a eu un grand impact sur la mise en œuvre de nos activités sur le terrain. Face à toutes ces problématiques, nous avons essayé de relever les plus grands défis pour mener à bien certaines actions», a assuré Souleymane K. Bouaré, directeur des opérations.

C’est ainsi que, malgré plusieurs défis, «Integrity Icon Mali» (IIM) a été un mouvement national qui s’est déroulé sur le terrain, en ligne et à travers des médias. Tout comme les autres activités d’ailleurs. Il est par exemple réconfortant de voir des équipes d’ALAB-Mali se déplacer pour les projections (Impact Yali Film School Yali et Film School Fellowship) à Tombouctou, Goundam, Djenné… Des zones du nord et du centre où peu d’organisations se hasardent ces dernières années à cause de l’insécurité.

Malgré les difficultés, notamment les contraintes financières liées à l’isolement du Mali à cause de sa situation politique, le conseil et la direction-pays ont manifesté leur détermination à concrétiser leur vision qui est celle d’un monde dans lequel les citoyens sont actifs, les dirigeants responsables et les institutions redevables. Un monde dans lequel les ressources sont utilisées à bon escient, où les jeunes prennent les rênes de manière responsable, où les décisions profitent à tous de manière équitable et où les gens mènent une vie sûre.

A la fin des travaux de cette 3e session du CA d’ALAB/Mali, un vibrant hommage a été rendu à Maïmouna Hélène Diarra, membre du conseil et du jury IIM, arrachée à notre affection le 10 juin 2021 à 66 ans. Les administrateurs se sont également réjouis de la nomination de M. Moussa Kondo, Directeur-pays sortant, comme conseiller spécial du président de Transition au Mali.

Les membres du CA ont également exprimé le vœu de voir la situation sociopolitique et sécuritaire du Mali évoluer positivement afin de permettre à ALAB/Mali de mener sereinement ses activités en espérant sur la mobilisation d’autres bailleurs en plus de ses partenaires traditionnels.

Naby

