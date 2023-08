Le Conseiller National Salif KEITA, icône de la musique, considérant son agenda et pour des raisons personnelles, a décidé de démissionner du Conseil National de Transition (CNT). Par acclamation, nous apprend-t-on, le Président du Conseil National de Transition, le Colonel Malick DIAW et tous les membres du CNT lui ont rendu hommage tout en le remerciant pour le service rendu à la Nation. Le travail parlementaire exigeant énormément de temps, de présence aux travaux des commissions et de présence régulière aux séances plénières, le rossignol de la musique malienne aurait sans doute décidé de se retirer afin de pouvoir faire face à sa carrière musicale.

En effet, la gestion de sa carrière pourrait justifier ce retrait que nul n’a vu venir, puisque qu’on apprend qu’il devait, au mois de juillet dernier, se produire en France, à Madrid à Rotterdam. Autant de grandes dates dans la carrière musicale de l’homme qui ont ainsi été annulées certainement pour des raisons politiques. Sachant qu’il vit de son art, l’artiste Salif KEITA aurait sans doute privilégié le fait de se consacrer à ce qu’il sait faire de mieux, d’autant qu’il est, d’après nos sources, programmé en septembre et octobre dans plusieurs villes d’Europe. Une perspective qui pourrait en effet justifier sa démission.

Mais pas que… Puisqu’au regard de ce qui se profile à l’horizon, notamment un éventuel regain de tensions entre la France et ses partenaires européens et les autorités de la Transition malienne qui sont désormais, au-delà du bras de fer engagé conjointement avec le Burkina Faso contre la CEDEAO, dans une logique de prorogation de la Transition, l’homme pourrait aussi avoir eu le flirt de prendre sa distance pour éviter de probables sanctions dans les jours à venir. En tout cas, il est attendu à Oslo, Stockholm, Prague et bien d’autres villes d’Europe.

Peut-on exclure des motifs de cette démission des divergences de vue entre Salif KEITA et les autorités de la Transition ? Une seule certitude : joint au téléphone, il assure que c’est des raisons personnelles !

Fousseyni SISSOKO

Notre VOIE

Commentaires via Facebook :