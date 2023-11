Continuité des activites du mois de la solidarité : La Fondation Orange-Mali offre une adduction d’eau à la population de Doumanzana-Nafadji

Dans le cadre de ses activités de solidarité, la fondation Orange Mali a procédé à l’inauguration d’une adduction d’eau à Doumanzana Nafadji, en commune I. C’était le mercredi 15 novembre 2023. Ce joyau d’une valeur de 10 millions de FCFA a été obtenu grâce à l’association pour le développement de Nafadji.

Dans le cadre de ses activités de solidarité de première nécessité envers les populations défavorisées, la fondation d’entreprise Orange Mali soutient les efforts des autorités pour faciliter la vie des populations, surtout pour l’accès à l’eau potable. Selon Mme Coulibaly Hawa Diallo, administratrice générale de la fondation Orange, Doumanzana-Nafadji est un quartier de plus de 10.000 habitants qui souffre du manque d’eau en raison de sa situation géographique, entre collines et hauteurs. ”Il y’a peu de points d’eau par rapport à la densité de la population, et dès le mois de février, les quelques rares puits commencent à sécher. Sensible à la souffrance des femmes et enfants qui passaient la nuit à la recherche d’eau, la fondation Orange a répondu favorablement à l’appel de l’association des ressortissants de Doumanzana Nafadji pour la réalisation d’une adduction d’eau”, a-t-elle indiqué.

Cette infrastructure, entièrement financée par la fondation Orange Mali à hauteur de 10 millions F CFA, comprend un forage effectué à 120 mètres ; un château d’eau d’une capacité de 10 000 litres soit 10 m3 ; un système de remplissage automatique et un espace de collecte d’eau aménagé avec 4 têtes de robinet.

”Parce que l’eau, c’est la vie, la fondation Orange, à travers cette action, entend donc soulager la population de Doumazana-Nafadji et plus généralement les populations démunies du Mali à travers ses activités de mécénat”, a souligné Mme Coulibaly Hawa Diallo.

Satisfait de ce geste, Oumar Togo, maire de la commune I a remercié les donateurs. “L’eau, c’est la vie, la santé, la religion et l’environnement. Merci à la fondation Orange pour cette vie. Un merci sincère à l’association pour le développement de Nafadji. Beaucoup de personnes peuvent bénéficier de cette eau, même les non-résidents de la commune I”, a mentionné le maire. Avant d’appeler tout le monde à bien prendre soin de ce forage pour une utilisation à long terme. Pour sa part, Moussa Ouattara, président de l’association pour le développement de Nafadji, n’a pas manqué d’exprimer sa joie pour la réalisation de ce forage, malgré les multiples démarches.

Pour rappel, depuis le début de l’année 2023, la fondation Orange a investi plus de 800 millions dans différentes actions pour soulager les populations vulnérables du Mali dans les domaines de la santé, l’éducation conventionnelle et numérique, la solidarité et de la culture. La fondation Orange Mali, depuis sa création en 2006, lutte résolument aux côtés des pouvoirs publics et des acteurs sociaux pour le mieux-être des populations.

Marie Dembélé

