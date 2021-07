Croix rouge malienne : Les commanditaires de la campagne d’intoxication sont connus

La Croix- Rouge malienne (CRM) est une organisation humanitaire à but non lucratif. Elle a été fondée le 20 août 1965 sur la base des conventions de Genève d’août 1949 et suivant l’ordonnance 59 PCG du 28 mars 1959 régissant les Associations et ONG en République du Mali. Elle poursuit sa mission tant bien que mal, qui est d’améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables en utilisant le pouvoir de l’humanité». Cette organisation n’est certes pas à l’abri des critiques et suggestions comme toutes les autres structures maliennes, mais, ses responsables disent avoir laissé passer trop de mensonges pour la gestion de leur structure. Certaines allégations allant jusqu’à dire que les règles de fonctionnement ne sont pas respectées par les responsables. C’est pour cela que dans un communiqué de presse, la Croix Rouge Malienne réitère son engagement à poursuivre sa mission qui consiste à contribuer à la réduction de la souffrance des plus vulnérable en tout temps, en tout lieu sans discrimination aucune. La Croix Rouge rassure ses partenaires de sa réelle volonté à poursuivre inlassablement le cadre de bonne collaboration conformément aux protocoles et à toutes autres procédures conventionnelles. Comme pour que les responsables soient mobilisés pour le bon fonctionnement de la CRM. Pour eux, les commanditaires de la campagne d’intoxication contre la Croix Rouge sont connus. Certains ont été licenciés pour harcèlement sexuel. Deux victimes avaient écrit à la direction pour confirmer les allégations de harcèlement sexuel et d’extorsion d’argent de la part d’ex-travailleurs. La Croix Rouge Malienne pour ne pas être accusée de passivité a pris des lourdes sanctions. La cabale actuelle n’est autre que de la méchanceté, le mensonge contre la Croix Rouge en cachant la vérité aux gens. À l’instar des autres sociétés nationales de « Croix-Rouge » et « Croissant-Rouge », la Croix-Rouge Malienne fonctionne conformément à ses statuts et règlements intérieurs sous forme de centralisme démocratique. C’est pour cela que les responsables sont déterminés à donner la bonne information. Elle entend bientôt organiser une conférence de presse pour informer l’opinion nationale et internationale sur la cabale en cours avec toutes les pièces administratives. Tout cela en conformité avec sa vision qui est de : « Faire de la Croix- Rouge Malienne, une société nationale dynamique, autonome et capable de prévenir et de répondre aux défis du développement humain durable ».

