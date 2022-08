Les membres de l’association ‘’Dental Kagnama Konna’’ étaient en conclave pour leur assemblée générale extraordinaire le samedi 30 juillet 2022. Il s’agissait pour les membres de cette association apolitique d’élire une nouvelle structure dirigeante. Une élection qui se veut un cadre de régularité car cette association était dirigée par intérim après la disparition de son président.

‘’L’on n’est utile que lorsque l’on rend service à sa communauté’’. Un adage qui sied à la création de l’association ‘’Dental Kagnama Kona’’ en 1995. Une association qui œuvre pour le développement de la commune de Konna, et de créer la cohésion sociale entre ses membres résidant à Bamako aussi bien qu’à Konna, comme le stipule l’idée de la création. Lors de cette assemblée générale, le président par intérim, Dr Yaya Coulibaly, a présenté le bilan des activités réalisées lors leur mandature. Des activités qui d’ailleurs sont tous réalisées dans la commune de Konna. Parmi les activités citées figurent la réalisation d’un château d’eau, l’organisation des festivals, la fourniture des kits médicaux pour leur hôpital, l’électrification solaire à travers l’installation des panneaux solaires, des reboisements, la participation des festivités du 22 septembre, la liste est loin d’être exhaustive. Malgré ce tableau réjouissant, l’association avait connu un délaissement, disait M. Coulibaly. Un délaissement qui ne sera qu’un mauvais souvenir à la tenue de cette assemblée qui donnera un souffle nouveau à cette association, espérait Yaya Coulibaly. ‘’Nous ne devons jamais nous soustraire de notre source’’, a conclu M. Coulibaly.

Au terme de cette assemblée générale, Mamadou Landouré a été choisi par consensus comme président actif pour un mandat de 3 ans renouvelables. Un mandat qui sera placé sous le signe de la consolidation des acquis et la renaissance. Une renaissance qui se focalisera sur 4 axes, en a fait croire le président fraichement élu. Il s’agit d’œuvrer pour la reconnaissance, le respect, le résultat et la redevabilité, comme le disait le président Landouré. Un président qui ambitionne rayonner la commune de Konna dans le concert des communes. Pour ce faire, un programme détaillé, un plan d’actions et un budget seront élaborés très prochainement et qui seront soumis à cette association, renchérit M.D’ores. Déjà, les axes paritaires sont dégagés. Il s’agit de la lutte contre l’insécurité, l’électrification à travers l’opérationnalisation de la centrale solaire, fournir de l’eau, la santé, la scolarisation, et la cohésion sociale entre la population. C’est ainsi qu’il a invité les ressortissants et les résidents de Konna à l’union et à la cohésion.

Madou COULOU

