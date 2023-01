Dépistage des personnes vivant avec handicap : MSF apporte son soutien aux membres du CRSH

L’association Carrefour d’Insertion Sociale des Handicapés (CRSH) a organisé le samedi dernier à Banankabougou en collaboration avec l’organisation Médecins Sans Frontières (MSF), une journée de dépistage au profit de ses membres. L’évènement était placé sous la présidence du ministre de l’Action Sociale et de la Solidarité, Oumarou Diarra, en présence du Président du CRSH, M. Amadou Ba ainsi que de nombreuses personnes vivant avec handicap.

Selon le président du Carrefour , M. Ba, depuis quelques temps les membres de son association ont pris l’initiative d’organiser une journée de dépistage. Cela à cause des difficultés qu’ils éprouvent pour accéder facilement aux centres de santé. C’est pourquoi, affirme-t-il, le CRSH a approché l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) en vue de l’accompagner dans l’organisation de cette journée de dépistage dans un lieu facilement accessible pour les personnes vivant avec un handicap. S’agissant des activités de cette journée il a cité le dépistage du col de l’utérus, du cancer du sein, de prostate et du SIDA.

L’occasion a été opportune pour lui de faire un plaidoyer pour les personnes vivant avec un handicap. Notamment le fait qu’elles ont des difficultés d’accès aux centres de santé, au niveau des salles d’accouchement et même pour accéder aux tables d’accouchement. C’est pourquoi le président du Carrefour d’Insertion Sociale des Handicapés exige des décideurs des rampes d’accès, des toilettes confortables, des fauteuils roulants, car avec les béquilles, dit-il, l’accès aux toilettes n’est pas aisé. A cet effet, il a demandé aux autorités et ses partenaires, particulièrement les MSF pour qu’ils puissent aider certains centres de santé de référence d’équipements adéquats pour faciliter leur accessibilité aux personnes handicapées et de petites tailles. Sans manquer d’affirmer que sur ce chapitre, l’accompagnement du Gouvernement est insignifiant. D’où la raison qui explique le fait que son association est organisée avec ses moyens de bord et des quêtes auprès des partenaires et personnes de bonne volonté, en vue de réunir des fonds pour pouvoir atteindre l’objectif fixé.

Il a invité les autorités et les partenaires d’aider les personnes vivant avec un handicap, tout en essayant d’améliorer leurs conditions d’accès aux centres de santé, les mains courantes et l’adaptation des plateaux techniques dans les maternités.

Par Fatoumata Coulibaly

