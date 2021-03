Destruction des mausolées de Tombouctou : réparations en faveur des victimes

Le président de la Transition, Bah N’Daw, a présidé hier au Centre international de conférences de Bamako, la cérémonie de remise de l’euro symbolique à notre pays et à la communauté internationale par le fonds au profit des victimes. Ce fonds met en oeuvre le programme de réparation du préjudice matériel et moral subi par le peuple malien avec la destruction des mausolées et autres biens culturels et religieux à Tombouctou en 2012.

Première dans le monde en termes de réparations pour les victimes de crimes contre des biens culturels, cette cérémonie a eu lieu suite à la condamnation d’Ahmad Al Faqi Al Mahdi par la Cour pénale internationale (CPI). Ce dernier a comparu devant la juridiction internationale pour son rôle dans la destruction des mausolées de Tombouctou en 2012. La procureure Fatou Bensouda avait indiqué lors de son procès que diriger des attaques contre des monuments historiques et bâtiments consacrés à la religion constitue un crime de guerre réprimé par le Statut de Rome. Le 27 septembre 2016, l’accusé a été condamné à 9 ans d’emprisonnement et la CPI a ordonné l’octroi de réparation individuelle, collective et symbolique en faveur de la communauté de Tombouctou. Ensuite, la Cour a reconnu que la destruction des bâtiments protégés a causé des souffrances à toute la population du Mali et à la communauté internationale. C’est pourquoi, elle a évalué la responsabilité de l’accusé aux fins de réparation à 2,7 millions d’euros (1,775 milliard de Fcfa).



