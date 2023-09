Deuxième édition de la SENARE : L’Universitaires de Kabala accueille une conférence-débat sur la paix

Le mardi 19 septembre 2023 dans les mouvances des acticités de la deuxième édition de la SENARE (semaine nationale de la réconciliation), une conférence- débat a été animée à l’Université de Kabala sur le thème « La quête de la paix n’est pas du tout repos, il nous faut rester engagé contre l’obscurantisme que certains veulent nous imposer ».

Ce jour, c’était au tour des universitaires d’accueillir la SENARE. Sous l’égide du représentant du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Amadou Ouane, du représentant du Ministre de la Réconciliation , de la Paix et de la Cohésion Nationale, Chargé de l’ Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale, Sidi Camara, du Recteur de l’Université des lettres et des sciences humaines de Bamako, Pr Idrissa Soïba ainsi que les étudiantes, la présente conférence a été animée sous le thème : « La quête de la paix n’ est pas de tout repos, il nous faut rester engagé contre l’obscurantisme que certains veulent nous imposer ».

Après avoir expliqué au public, les objectifs de la semaine nationale de la réconciliation et décliner ses enjeux pour notre nation, le Pr Soïba a rappelé aux étudiants l’important rôle et place de la jeunesse la construction de l’édifice national, la stabilité et préservation de la paix pour un développement durable du pays. Ses propos sont renchéris par ceux du représentant du département de la réconciliation qui, ajoute que la jeunesse reste au cœur des priorités des hautes autorités du pays comme en témoignent les réflexions engagées dans le cadre de la refondation de l’Etat en plus des initiatives du Président de la Transition en faveur la jeunesse et son éducation comme en témoigne sa volonté d’implanter des universités régionales . Aussi, il n’a pas manqué d’inviter les étudiants à s’approprier la quête de la paix et de la cohésion. Pour se faire, il les conseille de s’instruire et se cultiver pour y parvenir.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

