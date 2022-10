Le 1er octobre, journée de la jeunesse de Dialakorodji, le Conseil communal de la jeunesse (CCJ-D) a effectué des actions citoyennes. C’était en présence des autorités coutumières et municipales, des directeurs d’écoles, des élèves et autres témoins. Elle était soutenue et parrainée par Ousmane Diabaté, adjoint au maire de Dialakorodji et Mme Diarra Awa Arama, marraine.

Dans le cadre de cette journée, le dépôt d’ordures dans le domaine de l’école publique de Dialakorodji I a été évacué par le Conseil communal, en partenariat avec les 4 comités de gestion scolaire (CGS) de Dialakorodji I.

L’électrification du terrain de sports a été l’un des temps forts. Ce terrain contigu à l’école vient de bénéficier d’électricité solaire afin de permettre aux scolaires et aux jeunes du quartier de s’épanouir.

Dramane Samakono Coulibaly, Chef de village de Dialakorodji, âgé de 107 ans et Malinta Traoré de Ntékédo Samassébougou âgée de 105 ans ont reçu chacun des cadeaux composés d’un extrait d’acte de naissance, une carte d’identité nationale, des habits… du président du Conseil communal, ce, dans le cadre du mois d’octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion.

Aux dires d’Abdoul Aziz Diabaté, président du Conseil communal de la jeunesse : « l’objectif primordial de ce regroupement vise à développer notre commune. Nous ne pensons pas que ça soit politique. Tout ce qui rentre dans le cadre du développement communautaire, nous nous engageons à cela. Nous allons continuer à célébrer la journée par des actions pareilles singulièrement les gestes en faveur des personnes âgées et l’assainissement ».

Selon Diarrasson Diarra, représentant des présidents du CGS : « l’objectif de la journée vise à avoir notre école propre. A l’assainir pour avoir un meilleur cadre de vie car on ne peut pas travailler dans la saleté. A protéger les enseignants et les élèves à des maladies liées à l’hygiène ».

Aux dires des autochtones : « cette action menée par la jeunesse restera gravée dans nos mémoires. Elle est salvatrice et nous leur demandons de rester soudés ».

L’organisation de la première édition de la coupe communale de la jeunesse fut le dernier l’évènement marquant la célébration de la journée communale de la jeunesse à Dialakorodji.

Abou Safouné Diarra

(stagiaire)

