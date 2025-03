Le Forum des administrations fiscales ouest-africaines (Fafoa) a adressé ses félicitations à Hamadou Fall Dianka récemment nommé directeur général des impôts du Mali. Le 24 décembre dernier, Hamadou Fall a été nommé directeur général de la direction générale des impôts (DGI) du Mali.

“Nous avons le plaisir d’adresser nos sincères félicitations à Hamadou Fall Dianka pour sa nomination au poste de directeur général de la direction générale des impôts (DGI) du Mali”, a ainsi réagi le Fafoa pour lequel cet accomplissement bien mérité reflète son dévouement, son expertise et son engagement inébranlable en faveur de l’excellence.

Dans son message de félicitations, le Forum s’est dit convaincu que sous le direction de Hamadou Fall Dianka, la DGI du Mali atteindra de nouveaux sommets de réussite. “Sa vision et son approche innovante conduiront sans aucun doute à une transformation positive de l’administration fiscale, renforçant.la mobilisation des recettes et favorisant une croissance durable”, poursuivra le Fafoa. “Alors qu’il s’engage dans cette nouvelle et passionnante aventure, nous lui souhaitons beaucoup de succès, d’épanouissement et d’impact dans son rôle”, notera l’organisation fiscale. Avant de montrer son impatience d’être le témoin de ses remarquables contributions à l’avancement de l’administration fiscale au Mali et au-delà.

El Hadj A. B. HAIDARA

