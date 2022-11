Sur l’initiative de la fondation Twindi, l’ancien ministre des relations avec les Institutions non moins, président du mouvement Cri-2002 Dr Abdoulaye Sall, a animé le jeudi 3 novembre 2022 au siège de ladite structure, une conférence de presse en vue de parler sur le processus de l’avant-projet de la nouvelle constitution.

C’était en présence du responsable des programmes de la fondation, Oumar Ben Haïdara et de plusieurs membres. La thématique débattue portait sur : « Avant-projet de Constitution : la réforme de tous les espoirs?” En effet, Dr. Sall, mettra l’accent sur quelques avancées relatives à la mise en place d’une commission de gestion des élections, la tenue des assises nationales et l’adoption d’un cadre stratégique sur la refondation de l’État. Par ailleurs, pour qu’il y est de l’espoir dans les réformes institutionnelles en cours, l’ancien ministre estime qu’il faut plus d’inclusivité et de dialogue franc autour de ce projet et ce, avant son adoption devant les membres du CNT. Et d’indiquer que “toute crise constitue à la fois, un danger et une opportunité” de quoi interpeller toutes les couches sociales à faire face à l’essentiel. Partant, le conférencier invitera toute la classe politique à s’impliquer davantage dans ce processus de refondation quant aux décideurs, de respecter la régularité des lois constitutionnelles en vigueur. Toutes choses qui permettraient à notre pays de se doter d’une Constitution plus rigide, inclusive et acceptée de tous.

Yacouba COULIBALY

Commentaires via Facebook :