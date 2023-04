Disparu depuis le jeudi 06 avril dernier : Le Journaliste Aliou Touré a été retrouvé hier « sain et sauf »

Porté disparu depuis le jeudi 06 avril 2023, le journaliste Aliou TOURE, Directeur de Publication du journal « Le Démocrate », secrétaire administratif du Collectif pour la Défense de la République (CDR), membre de plusieurs autres associations, a été retrouvé hier, lundi 10 avril 2023, dans la soirée. L’information a été donnée par le président de la Maison de la Presse, Bandiougou DANTE, coordinateur de la cellule de crise qui avait été mise en place par diverses organisations professionnelles de médias.

« La cellule de crise a le plaisir d’informer l’opinion nationale et internationale que le journaliste Aliou TOURE, Directeur de publication du journal le DÉMOCRATE, est rentré chez lui sain et sauf. Cependant, la conférence de presse annoncée pour le mardi 11 avril 2023 à la Maison de la Presse à 10h 00 est maintenue. La cellule remercie l’ensemble des organisations professionnelles de la Presse, les journalistes et toutes les bonnes volontés pour leurs soutiens et la mobilisation générale », souligne le communiqué N°03 de la cellule de crise des organisations professionnelles de la presse. Cette cellule de crise, sous la direction de la Maison de la Presse du Mali, est composée de plusieurs organisations professionnelles de presse dont l’Union nationale des jeunes éditeurs de presse (UNAJEP), l’Union nationale des journalistes du Mali (UNAJOM), l’Association professionnelle de la presse en ligne (APPEL Mali), l’Union des radios et télévisions (URTEL), le Comité transitoire de l’association des éditeurs de presse privée (CT-ASSEP), l’Union des journalistes reporters du Mali (UJRM), le Mouvement de protection de la presse contre les violences (MPV), le Groupe patronal de la presse écrite (GPPE), le Réseau Media et Droits de l’Homme (RMDH), le Forum des responsables des médias du Mali (FORMA), l’Union de la Presse francophone (UPF Mali).

La Cellule de crise s’est réunie, hier, lundi 10 avril 2023 à la Maison de la Presse, sous la présidence de Bandiougou DANTE, Président de la Maison de la Presse et Coordinateur de la Cellule de crise. Et la cellule avait décidé de mener des actions. «La cellule de crise, après des échanges d’informations, a dégagé les actions à mener dans un bref délai pour atteindre ses objectifs à savoir: Mener des actions unitaires et concertées de l’ensemble de la Presse pour le retour sain et sauf de Aliou TOURE ; Garantir le respect de la liberté d’expression des médias et la Protection des journalistes. La Cellule de crise animera une conférence de presse le mardi 11 avril 2023 à 10 heures à la Maison de la Presse. Cette conférence sera suivie d’autres actions d’envergure.

La Cellule entreprendra toute action dans le respect des lois en vigueur en mobilisant tous les défenseurs des droits et des libertés pour l’atteinte de ses objectifs », précisait le communiqué rendu public, hier, lundi 10 avril 2023 par la Cellule. Plusieurs autres organisations comme le Syndicat national des Journalistes Reporters du Mali (SYJOR), la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH), le Cadre des partis et regroupements politiques pour le retour à l’ordre constitutionnel ont tous souhaité que le journaliste Aliou TOURÉ soit retrouvé sain et sauf.

Avec cette « libération » de notre confrère Aliou Touré, ce sont tous les démocrates épris de paix, de justice et de liberté qui retrouvent la joie. La preuve, on apercevait la joie sur les visages à travers quelques images sur les réseaux sociaux hier dans la soirée (la photo de Aliou Touré avec Bandiougou Danté, Albadia Dicko et Boubacar Yalkoué).

Aguibou Sogodogo

