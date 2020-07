Droits humains au Mali : Contre l’impunité, Sira

Dans le but de protéger les droits de l’Homme, droits fondamentaux à l’existence humaine au Mali, une nouvelle plateforme, Sira (Système d’intégration de rapportage et d’analyses) téléchargeable sur Play store a été lancée avec la participation d’Amnesty internationale, le représentant de l’Union européenne et Tuwindi.

Sira est un projet d’un consortium d’organisations composé de Tuwindi, Amnesty international et FreePress avec l’appui de l’Union européenne pour lutter contre l’impunité dans les cas de violations des droits de l’homme. Sira est projetée sur une période de 30 mois et sera une plateforme de veille citoyenne et plaidoyer dans la lutte contre l’impunité au Mali dans la sauvegarde des droits humains.

Aux dires des responsables du projet, la Plateforme Sira peut être téléchargée sur Play store. A partir de Sira, sur le terrain, les participants jouissant de toutes les mesures de protection pour collecter des informations de violations de droits humains et les publier sur la Plateforme. Et de là, précisent-ils, à travers ses partenaires Sira sera un relais pour la judiciarisation de l’acte en vue de punir, de mettre la victime dans ses droits avec d’autres prises en charges (psychologiques, médicales…).

Pour parfaire ce travail, plusieurs partenaires lors de la conférence ont promis des formations et suivis pour renforcer les capacités des participants à la collecte des informations, leur traitement et leur diffusion sur la Plateforme. Cela rendre dans le but comme souhaité par le représentant de l’UE, Salvador Da Franca, l’amélioration des résultats attendus en qualité plus qu’en quantité.

Koureichy Cissé

Commentaires via Facebook :