La semaine dernière, l’Université privée Boubacar Saye (UPBS), à travers une initiation de son promoteur, Dr. Amadou Boubacar Saye, a organisé un panel sur la thématique : “L’INPS au service de l’inclusion au Mali”. Ledit panel a été animé par le directeur général de l’Institut national de ¨Prévoyances sociales (INPS), Ousmane Karim Coulibaly.

Au sein de l’UPBS, pendant deux heures d’horloge, le DG de l’INPS, Ousmane Karim Coulibaly a eu à exposer aux étudiants, parents et corps professoral de l’UPBS, l’importance de la sécurité sociale et les différentes couvertures sociales qu’offre l’INPS aux Maliens. Pour le DG, c’était une occasion pour lui de parler de sa passion, qu’est l’INPS et comment permettre à cet Institut et les autres services qui y relèvent, d’assurer un minimum vital et de faire de l’inclusion sociale.

Pour lui, l’INPS doit penser à la couche non encore couverte. Car : “Leurs employeurs n’ont pas voulu les déclarer ou font de fausses déclarations ou encore, la couche n’est pas informée”, citera-t-il pour avancer que “l’Institut a l’obligation de faire l’éducation à la sécurité sociale. Informer le plus large possible pour que les gens comprennent l’INPS. Travailler à ce que les vulnérables aient accès aux services sociaux de l’INPS”.

A la fin du panel, les étudiants étaient satisfaits. “L’INPS présente beaucoup d’avantages. Il permet à quelqu’un qui n’a pas eu la chance d’être un fonctionnaire, d’en profiter pour préparer sa retraite. Avoir une pension même si on n’est pas un fonctionnaire. Il y a beaucoup d’opportunités à l’INPS. L’INPS, c’est le meilleur. Beaucoup de personnes voient l’INPS mais ne savent pas l’INPS veut dire quoi même”, a compris l’étudiant de l’UPBS Mady Sissoko.

Pour les étudiants, des panels pareils sur l’INPS et ses offres de services doivent être organisés dans d’autres milieux afin de permettre aux Maliens de bien cerner cet Institut de prévoyance sociale. “Nous remercions vraiment notre université pour l’organisation de ce panel. Le programme illustré sur les différentes assurances et surtout les projets, m’ont fait comprendre beaucoup de choses. C’était un panel très important”, a estimé Diappé Traoré de l’UPBS.

