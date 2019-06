Le mois de Ramadan se termine et nous espérons qu’il a été pour nous tous un temps de prières plus approfondies, de réflexion, et de vie communautaire plus chaleureuse.

Que Le Tout Miséricordieux accepte notre jeûne, réponde à nos invocations et ouvre nos cœurs. Au cours de notre quête de paix intérieure, n’oublions pas les pauvres, les opprimés et les réfugiés. Prions pour nos familles et pour ceux qui ne sont plus avec nous. Dans ce monde souvent déchiré par les injustices et les violences de toutes sortes, il est important que les croyants reçoivent la paix de Dieu et la transmettent aux autres.

Nous vous souhaitons une bonne fête d’Aïd-el-Fitr et nos meilleurs vœux. Que la Paix d’Allah soit sur tous les croyants.

Avec amour et affection

Cheick Boucadry Traoré

