Le mardi dernier à Bamako, lors d’une conférence de presse, Mamadou Sissoko, Adama Diallo et Fatoumata Keita, tous du collectif des 11 Communes de Barouéli ont plébiscité l’adhésion de l’honorable Almoustapha Sanogo au Conseil national de Transition (CNT).

Quelques raisons ce cette plébiscite : « tout d’abord, le collectif a sollicité Almoustapaha Sanogo en 2020 lors des dernières législatures pour se présenter aux élections. Chose faite, Almoustapha a été élu député de Baraouli, mais malheureusement, cette législature n’a pas duré. Elle a été dissoute le 18 août lors des évènements », a rappelé le rapporteur général du collectif des 11 communes, Mamadou Sissoko. Par contre, cette fois-ci, le collectif se tourne vers les autorités de la transition pour plébisciter son adhésion au CNT avec le projet de l’élargissement en cours.

En plus de cela, les responsables du collectif ont souligné que le cercle de Baraouéli et ses 11 communes n’ont aucun représentant au sein du CNT. Pour eux, cet élargissement est une occasion pour corriger l’erreur et de prendre un ressortissant du cercle de Baraouéli. Pour ce faire, l’honorable Almoustapha Sanogo est la meilleure personne. Prônent-ils.

Lors de la conférence, plusieurs témoignages ont été faits en l’endroit de l’honorable Sanogo sur ces actes de bienfaisance et d’humanisme. A en croire aux différents témoignages, l’opérateur économique a fortement investi dans les secteurs de développement (santé éducation, sport et autres). Un leader et un bienfaiteur, l’honorable Sanogo touche tous les domaines, selon ses fans.

Parmi les actes que l’honorable a posés dans le cercle de Baraouli, ils ont cité, la clôture d’un cimetière, l’équipement de certains centres de santé plusieurs fois, des dons d’ambulance, des corbillards, des projets pour des femmes et associations féminines, des actions pour la jeunesse entre autres. C’est en dépit de tous ces actes posés et en conclusion que le collectif a sollicité la candidature d’Almoutapha Sanogo en 2020 lors des députations et de nouveau, ils demandent aux autorités de le prendre comme membre du CNT sur les 26 conseillers prévus pour élargir l’organe législatif de la transition à 147 comme indiqué par les recommandations des Assises nationales de refondation.

Koureichy Cissé

