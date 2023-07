Devant un stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Kayes plein à craquer, le Colonel Assimi Goïta a prononcé un discours ambitieux qui concerne tous les secteurs du développement économique du pays.

Entouré d’un dispositif sécuritaire très important, le colonel Assimi Goïta a fait une entrée triomphale devant les 15 mille personnes de stade de Kayes qui étaient venus l’écouter. Une entrée suivie d’un tour du stade pour haranguer ses partisans en liesse. A Kayes, il a rappelé l’avènement de la quatrième République. «Le nouveau Mali est né avec la promulgation de la nouvelle Constitution du 22 juillet 2023 », a déclaré le Colonel Assimi Goïta qui a demandé aux différentes tendances du camp du oui et non à tourner cette page en se consacrant au devenir du Mali.

Dans la foulée, il a prononcé un discours programme plein de promesses. Le Chef de l’Etat de transition promet la relance de l’économie avec des investissements importants dans plusieurs chantiers de développement, notamment dans le secteur du coton, l’industrie manufacturière, les mines, la santé , les transports, les routes. « Nous avons débuté le travail avec l’équipement de l’armée et le développement de la diplomatie pour avoir des partenaires sûrs dans la lutte contre le terrorisme. Maintenant nous nous tournons vers le développement », a déclaré le colonel Goïta, qui annonce la construction de deux usines de transformations du coton dans la région de Koutiala et le district de Bamako. Il s’agit de la construction de 11 lycées classiques dont deux lycées d’excellence et 240 d’espaces d’apprentissages pour un montant total de 15 milliards FCFA. S’y ajoute de la promesse de la construction des nouvelles universités dans les régions Kayes, Sikasso, Gao et Tombouctou. Pour la réforme de l’école, il promet la tenue prochaine d’un nouveau forum national sur l’éducation qui, selon lui, formera les nouvelles élites capables de bien dirigé le Mali.

Quant au secteur de l’or, il a rappelé l’audit qu’il a ordonné sur le secteur minier et qui a permis, selon lui, de constater que les revenus de l’or ne profitent pas au Mali. « La région de Kayes est une zone d’exploitation de l’or par excellence, mais elle souffle de manque d‘infrastructures routières. Nous avons engagé une réforme du secteur minier avec un texte déjà soumis au Conseil de national de transition pour adoption », a indiqué le Président de transition, qui promet que cette réforme permettra de changer le lieu de raffinement de l’or malien. Dans le domaine du transport, il estime qu’en plus de la relance du trafic ferroviaire à hauteur de 16 milliards FCFA, l’Etat va investir dans la construction des nouvelles routes et la réhabilitation des routes nationales.

Déjà, selon son ministre des transports et de l’équipement, c’est environ 87 milliards de FCFA que le gouvernement va investir dans la réhabilitation du tronçon Kayes- Sandaré long de plus 130 km. Située sur la RN 1, le trajet Bamako-Kayes constitué du 50% du Fret malien qui transite par le port de Dakar. « Le Président Assimi Göita rend à Kayes son âme en procédant à la relance de la ligne ferroviaire et la réhabilitation de cette route », a déclaré la ministre des transports, Dembélé Madina Sissoko.

Toujours à Kayes, le Colonel Assimi Goïta a annoncé également des investissements dans les infrastructures sanitaires pour permettre un égal accès à la santé à tous. Il a cité la construction en cours d’un hôpital militaire ultra moderne à Bamako et l’ouverture de deux centres de dialyse dans la ville de Kayes composés de 8 générateurs chacun. « Nous ne voulons plus que les Maliens aillent se soigner à l’extérieur à des coûts farineux », lance Assimi Goïta, qui se présente en Chef d’Etat rassembleur se souciant des intérêts de son peuple.

Appel à candidature d’Assimi Goïta

Ce discours prononcé par le Chef de l’Etat de transition est très apprécié par ses populations. « J’ai vécu pendant 66 ans, je n’ai jamais vu un Président aussi engagé pour la cause du Mali. Il est le futur du Mali et nous le soutenons », a déclaré la présidente des commerçantes de Kayes, N’Deye Sissoko. Les promesses plein d’espoirs du Président de transition ont eu des échos au sein de ses partisans qui appellent à sa candidature à l’élection présidentielle de 2024. « La candidature du Colonel Assimi Goïta devient une impérative », lance l’un de ses partisans qui milite au sein du mouvement politique ‘’Mali Espoir’’. Avant lui, c’est le député de Yélémané , Mahamadou Hawa Gassama qui l’appelait à la veille de cette visite à s’inspirer de feu ATT en procédant à la création d’ un mouvement politique qui va porter sa candidature à la présidentielle de février 2024.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net, envoyé spécial à Kayes

