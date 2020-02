La Start up ‘’Santé Mobile’’ fondée en 2019 par Fatoumata Sall et Oumou Camara, deux malienne issues de la diaspora, a bénéficié de l’accompagnement de CFAO-Mali pour la relance de leurs activités. Le jeudi dernier, l’entreprise a procédé à la remise des clés d’un premier véhicule à ses deux entrepreneuses maliennes à son siège à l’ACI 2000 afin de faciliter leur mobilité dans l’exerce de activité. Oumou Camara et Fatoumata Sall ont, pour la première fois, créé une entreprise qui va servir dans le domaine de santé. Dénommée ‘’ Santé Mobile’’, cette Start up est spécialisée dans l’offre des services de soins à domicile. Elle consacrera l’essentielle de ses activités aux patients qui trouvent plus de confort dans les soins à domicile ou dans leur lieu de travail.

Première du genre au Mali, santé mobile permettra, selon les initiatrices, toutes munies d’un diplôme d’Etat à Paris, d’épargner aux patients le déplacement à Bamako et les longues attentes dans les structures de santé.

Pour la mobilité à travers la ville de Bamako, CFAO-Mali à travers un partenariat avec la Banque Atlantique a apporté sa contribution à ce projet novatrice et créatrice de valeur et d’emploi. Le premier véhicule remise à cette entreprise, selon le PDG de CFAO, sera remboursé sans intérêts. Un manière pour lui de soutenir les jeunes maliens formés dans les meilleures écoles à l’étrangers et qui ont fait le choix de revenir dans leur pays natal. Ce, malgré les risques d’échec.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

