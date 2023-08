Dès qu’on parle de l’Afrique, la première idée qui vient dans les esprits, c’est la misère avec son lot de famines conséquences des terribles guerres civiles, des épidémies, de la corruption, de la concussion, de la prévarication et de la gabegie. IL est vrai que les guerres ouvertes entre Etats ont pris fin avec les furieuses batailles qui ont opposé les forces éthiopiennes aux forces Erythréennes à propos du bourg de Badmé. Et, le système de gouvernance importé par l’occident à savoir la démocratie a plutôt contribué à creuser un large fossé entre gouvernant et gouvernés. Avec l’unification du monde en un seul village planétaire, l’Afrique s’est retrouvée au cœur de l’actualité. Son sol a servi de champ de bataille pendant les deux guerres mondiales. Pire, beaucoup de ses fils ont péri sur les champs de batailles en Afrique, en Europe et en Asie. Comme une copine, les grandes puissances préfèrent la courtiser avec intelligence. En effet chaque puissance fait croire qu’elle est là parce que le continent noir a besoin de soutien. Ce qui n’est que de la poudre de perlimpinpin. Dans l’imaginaire populaire chacun de ces puissances à un caractère celui d’être le bon qui va soutenir le développement du continent. Si, l’on reconnait que les puissances traditionnelles qui ont dominé l’Afrique pendant plus de 500 ans ne sont là que pour conserver les vestiges d’un passé esclavagiste et colonial peu glorieux pour extorqué les ressources naturelles, le chemin reste encore long. Pour ce qui est du cas de la Russie du temps de l’Union soviétique on lui attribue le rôle de bienfaiteur pour avoir soutenu les mouvements de libération qui luttaient pour l’indépendance du continent africain. Mieux la générosité de l’Etat continent est ventée partout sur le continent. La Russie ne complique pas les choses pour la livraison de matériels militaires défiant toute concurrence. Dans le domaine des équipements civils aussi, elle a le dos large. Au début des indépendances l’Union soviétique a permis à beaucoup de pays y compris le Mali à avoir une compagnie aérienne, une force aérienne pour sécuriser les espaces aériens. Pour faciliter cette générosité au delà des dons elle exploite une ressource naturelle donnée avec un système gagnant, gagnant, le cas de la Société de gestion de la mine d’or de Kalana qui exploitait une mine d’or à Kalana en échange les Soviétiques formaient les forces maliennes et une partie des dividendes était alloué à l’éducation. Cette stratégie cache mal souvent une exploitation abusive qui ne dit pas son nom. Pour ce qui est du cas de l’empire du milieu, la grande Chine, elle s’adapte en fonction du montant offert pour la réalisation d’une infrastructure donnée. Mieux, elle n’hésite pas à ouvrir le portefeuille pour accorder des crédits avec un taux d’intérêt acceptable aux pays africains qui en font la demande. Pour mieux profiter du continent, la Chine a mis un accent sur la réalisation d’infrastructures comme les barrages hydroélectriques, les lignes de chemin de fer, les routes bitumées, des ponts …Comme on le dit chacun profite du continent en sa manière en échange, elle a accès aux gisements de pétrole et de gaz naturel, des terres rares pour ses puissantes industries. Dans sa stratégie, elle ne fait aucun transfert de technologie pour permettre à l’Afrique d’amorcer son développement économique qui est la condition sine qua non pour une éventuelle indépendance politique. Nous savons tous que la base de l’industrialisation de la Chine populaire est bien l’ex Union soviétique qui a mis à disposition des centaines de techniciens. Il a fallu attendre le début des années 1980 pour que la Chine s’ouvre sur le monde car elle n’avait plus le choix. Si, elle a gardé le système communiste sans périr contrairement à l’Union soviétique, elle a dû adopter le système de gestion à deux échelons. Sur le plan politique, la vie du pays est dominé par un parti unique, le parti communiste chinois (PCC) et sur plan économique la Chine a ouvert son immense marché au monde capitaliste en autorisant même des chinois à devenir des operateurs économiques indépendants. Cette nouvelle orientation de la Chine est l’œuvre d’un homme Deng Xiaoping surnommé le grand timonier qui a lancé la doctrine de « l’économie socialiste de marché » en 1992. Avec cette ouverture, la Chine est devenue l’atelier du monde. En revanche, elle exige pour chaque marché avec les puissances capitalistes un transfert de technologie, c’est le cas du TGV français train à grande vitesse. L’Union indienne bien que capitaliste a pu se spécialiser dans le domaine de l’informatique qu’elle domine. La Turquie de son côté a développé la grande manufacture. Elle a su s’imposer dans le domaine militaire à travers la fabrication de drones. L’Iran en dépit de l’embargo des Etats Unis est devenu un grand marchand d’armes. Toutes ces puissances ne se tournent que vers un seul continent l’Afrique qui au lieu de chercher à produire exhibe sa fierté en disant que la Chine , le Russie , la Turquie , l’Iran sont mieux que la France , la Grande Bretagne , les Etats Unis et le Japons en oubliant que ces pays ne cherchent qu’à profiter du marché africain qui est un grand marché de consommation de plus de 1 milliard d’individus avec une jeunesse frappée de plein fouet par le chômage. C’est pourquoi cet adage est encore d’actualité ventre plein négre content. Chaque année ces pays organisent des sommets avec l’ensemble des pays africains. Le sommet Sino-Africain, le sommet Russie-Afrique, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique, une initiative du Japon. Pendant ces sommets les dirigeants du continent accourent qui pour quémander quelques tonnes de blés qui pour chercher à avoir quelques dollars pour pouvoir développer quelques industries zombies. Les Asiatiques ayant compris les enjeux du capitalisme ont mis un accent particulier sur les capitaux et les transferts de technologie. Dans le domaine des chantiers navals la Corée du Sud occupe le peloton de tête, elle est à la pointe de l’électronique, l’Indonésie est un grand pays producteur de cyclomoteurs, Taiwan est un exemple dans le domaine des pneumatiques, la Malaisie est un grand pays producteur de riz parfumés. Une manière de dire aux africains de se mettre au travail au lieu de continuer à hisser le drapeau russe, le drapeau turc en pensant que le salut viendra des autres.

Badou S. Koba

