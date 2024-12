Évaluation à mi-parcours du PGLR+ : plus de 9 400 jeunes formés, plus de 500 jeunes élus communaux

Le Programme Gouvernance Locale Redevable (PGLR+) est arrivé à mis- parcours en 2023. La SNV – Mali et ses partenaires ont organisé, ce jeudi 6 décembre, la 4ème édition du café gouvernance inclusive : restitution des résultats à mi-parcours du PGLR+. Au Parc national de Bamako, le partage des résultats et les propositions d’amélioration du programme étaient au menu du café d’échange.

Présent dans 9 régions, 240 communes du Mali, le PGLR+ a entre autres objectifs de former 19 000 jeunes leaders sur la gouvernance locale. A mi-parcours le programme revendique la formation de 9 418 jeunes avec la prise en compte du genre. Une formation avec un impact positif sur le terrain. Ainsi, à l’issue de la mise en place des Conseils communaux des jeunes au Mali, 502 jeunes ayant bénéficié de la formation PGRL+ ont été élus dans leur localité respective.

Financé à hauteur de 21 millions d’euros par l’Ambassade des Pays Bas, le Programme Gouvernance Locale Redevable (PGLR+) a une durée de 5 ans. Il est mis en œuvre par un consortium de quatre ONG, à savoir : CORDAID, OXFAM International, Voice for Thought (V4T) et SNV Mali qui en est le chef de file. Le PGLR+ comprend quatre (04) axes de changement : l’élargissement d’un mouvement de citoyens ; l’augmentation de la redevabilité des dirigeants ; l’amélioration de la performance des responsables publics ; et l’institutionnalisation de l’approche et sa mise à l’échelle.

La cérémonie d’ouverture des travaux au Parc national de Bamako a été marquée par le discours d’Iris Hartevelt, Directrice Pays CORDAID. « L’événement (…) vise à présenter les connaissances acquises, les résultats intermédiaires et les effets observés du programme, tout en mettant la lumière sur les besoins futurs et les opportunités de renforcement », a indiqué Iris Hartevelt. La Directrice Pays CORDAID a ensuite appelé les participants à des « débats approfondis sans complaisance », pour l’efficacité et l’efficience des actions du PGLR+.

Des témoignages et des recommandations

L’un des cas de succès du PGLR+ est l’ascension entrepreneuriale de Saidou Yalcouyé, parti d’une seule machine à coudre pour atteindre la prospérité. Du village de Nangaladoumbo (Cercle de Bandiagara), Saidou Yalcouyé, a bénéficié du soutien du programme pour créer son atelier de coupe et couture. Grâce à cette initiative, Saidou est devenu autonome et a contribué à la création d’emplois dans sa commune. Doté d’une machine à coudre, le tailleur a acheté deux machines supplémentaires. Aujourd’hui, avec un chiffre d’affaires mensuel de 350 000 FCFA, Saidou Yalcouyé se frotte les mains.

Au café pour la restitution, à l’instar de ses homologues, le maire de Dourou (Bandiagara), Oumar Sagara s’est réjoui de l’impact du PGLR+ dans sa commune. « Dourou a aujourd’hui une ambulance » grâce au programme. Mais ce moyen roulant n’est pas le grand motif de satisfaction du maire. Aux dires du maire, entre les jeunes et les élus communaux, il y avait une concurrence au lieu de la complémentarité. Une ambiance hostile à tout projet de développement.

Pour la suite du programme, des recommandations ont été formulées. Avec une nouvelle loi reconnaissant les légitimités traditionnelles, certains élus présents au café ont plaidé pour leur prise en compte par le PGLR+ comme des cibles à sensibiliser. Il a été aussi recommandé la poursuite des actions d’évaluation périodique de la situation sécuritaire et l’adaptation du dispositif d’intervention.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :