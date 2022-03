Former les femmes c’est bien, donner des kits de fabrication est meilleur. L’association Sigida Yelen fait d’une pierre deux coups.

Amie de cœur et d’engagement aux côtés des femmes désireuses de conquérir leur indépendance économique, l’association Siguida Yelen a initié une formation en fabrication de savon. D’une pierre, elle a fait deux coups. En ce sens que l’opportunité lui est offerte de faire don des kits de fabrication de savon estimés à un peu plus de 2 millions de nos francs au bénéfice de plusieurs centaines de femmes.

Une grosse épine tirée de leur pied. Déjà, l’apprentissage des techniques de fabrication du savon et du travail de la terre est la meilleure chose qui puisse les arriver. Et cerise sur gâteau, un apport considérable de kits constitués de moules, des malaxeurs, notamment, en ces temps de vaches maigres.

Un engagement qui puise sa source dans un patriotisme ardent, un refus d’accepter que celles qui constituent plus de la majorité de la population maliennes restent au bord de la route. D’où l’enthousiasme contagieux de Mme Sitan Traoré, présidente de la CAFO de Kadiolo : « C’est ce que nous attendions et cherchions. Désormais avec ces matériels, nous les femmes nous n’irons nulle part pour la recherche de travail. L’arrivée de cette association va beaucoup nous aider. Ces matériels, nous allons les prendre à bras le corps et à cœur ouvert ».

Du bon usage des kits offerts

Le temps dicte le comportement, qui s’adapte réussit. La gestion d’une entreprise n’est jamais un repos. Les bénéficiaires doivent consacrer l’essentiel de leur temps et de leur intelligence à conduire ses premiers pas, à la maintenir dans la bonne trajectoire et surtout à inculquer à leurs sœurs le goût du risque et le souci de creuser chaque jour son sillon. Ce qui passe par un bon usage des kits offerts. Comme l’a si bien résumé Daouda Bamba, ainsi que le président du Conseil de cercle de Kadiolo, « Nous sommes témoins de beaucoup de choses. Tout travail est difficile, mais je vous invite à faire bon usage de ces matériels. Servez-vous de ce que vous avez appris à travers cette formation en transmettant ces connaissances acquises. Désormais Siguida Yelen est un outil de travail de notre localité. Nous sommes prêts à les soutenir dans les bonnes actions, mais cela passe par l’union sacrée et l’entente entre les membres de l’association. Avec cette donation, nous pensons que cette association a la volonté de développer le Mali tout entier en encourageant les femmes et jeunes à ne pas baisser les bras » s’est-il réjoui.

En somme, le cœur de l’association n’admet point de laisser les femmes s’enfoncer longuement dans des difficultés. Demain, d’autres femmes de d’autres localités vont ensemencer les graines d’un meilleur avenir fait de rires et de sourires à travers des séances de formation et des cérémonies de dons divers

Ibrahim Yattara

