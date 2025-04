Beijing (Pékin), la capitale de la République populaire de Chine, a abrité la 4ᵉ conférence mondiale sur les femmes du 4 au 15 septembre 1995 sous l’égide de l’Organisation des Nations unies (ONU). Le 15 septembre 1995, la Déclaration et le Programme d’Action de Pékin ont été adoptés à l’unanimité par 189 pays. La Déclaration reflète l’implication de la communauté internationale dans la lutte pour la promotion de la femme et la mise en application du Programme d’Action. Trente après, l’heure à l’évaluation pour identifier les acquis et les faiblesses afin de mieux baliser les actions futures. Dans les lignes suivantes, nous essayons de faire le point par rapport à l’impact de la Déclaration et du Programme d’Action de Pékin sur la protection et la promotion des droits de la Femme handicapée. Malheureusement, en la matière, le chemin à parcourir semble encore… long !

«Puissantes, mais ignorées : Les femmes africaines handicapées et la lutte pour l’inclusion, 30 ans après Beijing» ! Tel est l’intitulé d’un «rapport historique», publié le 24 octobre 2024, à l’occasion de l’examen à 30 ans de la Plateforme d’action de Beijing. Disponible en français et en anglais, ce document met en lumière «les défis persistants» en matière d’inclusion, de participation et de protection des droits des femmes et filles handicapées, malgré les engagements internationaux et les efforts nationaux.

Selon les concepteurs, ce rapport reflète les voix et les expériences de 244 femmes handicapées de 23 pays d’Afrique, en s’appuyant sur des consultations et des enquêtes menées en collaboration avec plus de 20 organisations de personnes handicapées dirigées par des femmes.

La Déclaration politique de «Beijing+25» adoptée en mars 2020 reconnaissait déjà que «de nombreuses femmes et filles subissent des formes multiples et croisées de discrimination, de vulnérabilité et de marginalisation tout au long de leur vie ; que ce sont elles qui ont fait le moins de progrès (en matière d’égalité des sexes). Ce qui peut inclure, entre autres, les femmes handicapées». Cinq ans plus tard, «Beijing+30», les faits confirment qu’il n’y a pas eu beaucoup d’améliorations dans le domaine de l’égalité entre les femmes et les hommes pour les femmes handicapées.

61 % des femmes interrogées ont déclaré ne pas être traitées sur un pied d’égalité avec les hommes handicapés dans les contextes sociaux et lorsqu’elles recherchent des services d’aide ; 78 % des femmes interrogées ont confirmé qu’elles avaient moins de chances d’être traitées sur un pied d’égalité avec les femmes non handicapées.

A rappeler que les femmes représentent jusqu’à trois quarts (3/4) des personnes handicapées dans les pays à revenu faible et moyen. Et une femme sur cinq est handicapée. Pourtant, trente ans après l’adoption de la Déclaration et de la Plateforme d’Action de Beijing (BPFA), les promesses d’égalité entre les femmes et les hommes n’ont toujours pas été tenues pour les femmes et les filles africaines handicapées. Et cela et malgré une protection renforcée par des cadres internationaux et régionaux tels que la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), le protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (le protocole de Maputo) et le protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées (le protocole africain sur le handicap).

Le chemin de l’égalité pour ces couches est donc encore long et ce n’est pas faute d’instruments juridiques. C’est surtout leur application stricte qui est en cause. Entre manque de volonté politique des décideurs et l’absence souvent d’un véritable leadership en termes de plaidoyer et de lobbying, les Africaines handicapées (femmes et filles) ne doivent généralement compter que sur leur propre engagement à se faire entendre afin de faire bouger les lignes !

Naby

