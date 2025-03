La fondation Ali Farka Touré va organiser un festival inédit cette année. Contrairement aux autres éditions, marquées par plusieurs prestations artistiques, la huitième édition prévue en fin de semaine (du 7 au 9 mars prochain) se tiendra dans le mois de Ramadan. Ce mois a été choisi par l’organisateur de cet évènement qui alliera la spiritualité, la solidarité et la culture. Organisé autour du thème « racine de la solidarité et vivre ensemble, selon Vieux Farka Touré, ce festival va offrir pendant trois jours un espace de partage et de promotion des valeurs de fraternité et de paix comme le préconise les érudits dans le mois de Ramadan.

Ces mêmes valeurs très chères à feu Ali Farka Touré seront au cœur de festival. Les activités phares sont entre autre repos jeûne, rupture collective, don, un espace dédié aux enfants, un petit goal avec les artistes et un stand santé. Le coordinateur du festival, Levy Togo, a annoncé que 100 paniers garnis de vivres seront distribués aux femmes et des enfants vulnérables, dotation du centre de santé communautaire de Lafiabougou d’une installation solaire avec des batteries lithium et la prise en charge des consultations gratuites en faveur des femmes et des enfants.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :