La 1ère édition du festival des boissons ‘Minni Fen’ se tient du 12 au 15 mai 2022 au Parc National de Bamako. En prélude de l’évènement ses organisateurs ont animé une conférence de presse annonciatrice le 6 mai 2022 .

Mme Alimatou Sissi Dierssana, responsable commerciale à Icône 360°, M. Abou Sidibé d’Impact Média, M . Samuel Konaté directeur du Parc National et Mme Diallo Assitan Traoré de Bramali sponsor de l’évènement ont co-animé cette rencontre avec la presse. Selon les explications des conférenciers Minni fen autrement dit festival des boissons est une première au Mali . Et l’évènement se veut être un cadre festif, récréatif et surtout fédérateur. En effet il est placé sous le thème de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Prévu du 12 au 15 mai prochain, Minni fen prévoit 30 000 festivaliers, 100 exposants déjà ils en sont à ce jour à 80 stands, 2 concerts, des conférences-débats sont autres points annoncés au programme dudit festival. Durant ces 4 jours, les organisateurs promettent une belle ambiance musicale et artistique avec la présence annoncée du comédien Kanté , le couple Biguini et Palmer, Faïza et d’autres. Il est également annoncé un coin récréatif pour les enfants, comme indiqué par la responsable commerciale de Icône 360°, Minni fen en plus de la promotion des boissons notamment celles made in Mali , l’espace se veut être un cadre de divertissement pour les familles d’où un programme pour les plus jeunes. Les tickets d’entrée sont de 500F / 1000F / 2000F. Pour rappel l’évènement est organisé par Icône 360°, Impact Média Conseil en partenariat avec le Parc Nation, la société Bramali est le sponsor officiel.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

